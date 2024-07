Source: MIL-OSI Russian Language News

День рыбака в 2024 году отмечается 14 июля.

Поздравление Дмитрия Патрушева с Днём рыбака

Уважаемые труженики и ветераны рыбной отрасли!

Поздравляю вас с Днём рыбака!

Рыбохозяйственный комплекс России является одним из передовых секторов экономики. Этому способствует модернизация отраслевой инфраструктуры, в том числе строительство высокотехнологичных судов и перерабатывающих предприятий. В прошлом году в России на 80% превышены показатели самообеспеченности рыбной продукцией. Сегодня наша страна входит в пятёрку мировых лидеров промысла.

Важное значение для дальнейшего развития сегмента имеет рыбохозяйственная наука, а также мероприятия рыбоохраны по сохранению и воспроизводству водных биоресурсов. Главный принцип отечественного регулирования – бережное использование национальных запасов. Уверен, что успешное решение актуальных задач в этой сфере будет содействовать укреплению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, наполнению российского рынка качественной и доступной рыбной продукцией.

В отрасли работают сильные духом люди, преданные своему делу профессионалы. Благодарю за ваш труд, желаю благополучия, успехов и всего самого доброго!

