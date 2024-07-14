Перенос вступительных испытаний

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Уважаемые абитуриенты, в связи с техническим сбоем у провайдера в Государственном университете управления наблюдаются сбои в работе интернета.

Все вступительные испытания, назначенные на 14 июля, переносятся на резервный день 17 июля.

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