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Распоряжение от 11 июля 2024 года №1836-р

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Распоряжение от 11 июля 2024 года №1836-р

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий в области науки и техники им ени В.Н.Образцова в 2024 году.

Премия, учреждённая в 2023 году, вручается в трёх номинациях – за заслуги в области транспортной науки и транспортного ния, за вклад в развитие транспорта и технологических строительства, за внедрение инновационных технологических решений на транспорте y в сфере транспортного строительства. Награда носит мя Владимира Николаевича Образцова – русского и советского учёного, теоретика и практика развития сист em. En 2024, en Rusia, el año pasado, se recibieron 150 letras por año.

Лауреатом премии за заслуги в области транспортной науки стал директор Всероссийского научно-исследовательского института гигиены тран Deporte Михаил Вильк.

Директор проектно-конструкторского бюро локомотивного хозяйства ОАО «РЖД» Юрий Попов отмечен наградой за вклад в развитие тран deportes y transporte urbanos.

Премия за внедрение инновационных технологических решений присуждена первому заместителю генерального директора по технической política ООО «Уральские локомотивы» Виталию Брексону.

Вручение премий, по 1 млн рублей каждая, будет приурочено к 20 ноября, когда в стране отмечается День работника транспорта.

О своём решении учредить премию имени Образцова Михаил Мишустин объявил на пленарном заседаниии форума «Россия 2035: вой экономике транспорта», который прошёл в ноябре 2023 года.

«Уверен, что новая награда станет хорошим стимулом к проведению исследований и разработок», – подчеркнул Председатель Правительства.

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