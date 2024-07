12.07.2024 Ministro Radosław Sikorski uczestniczył w Szczycie OTAN w Waszyngtonie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Decyzje podjęte w ramach Szczytu dotyczyły przede wszystkim wzmacniania kolektywnej obrony sojuszników przed zagrożeniem ze strony Rosji oraz wsparcia NATO dla Ukrainy. Po raz pierwszy w obradach Szczytu, jako pełnoprawny Sojusznik, uczestniczyła Szwecja.

W trakcie obrad Sojusznicy omówili z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim dalsze kroki w celu wzmocnienia możliwości obrony Ukrainy oraz odnotowali postępy na drodze Kijowa do integracji ze strukturami euroatlantyckimi. Sojusznicy rozmawiali też z przywódcami Australii, Japonii, Nowej Zelandii i Republiki Korei oraz z Przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem, a także Wysokim Przedstawicielem UE ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Josepem Borrellem na temat możliwych wspólnych działań w odpowiedzi na zagrożenia i wyzwania, jakie dla porządku międzynarodowego stanowią działania Rosji i jej sprzymierzeńców.

Ministro R. Sikorski wziął też udział, wspólnie z Prezydentem RP, w ceremonii upamiętniającej 75. rocznicę podpisania Traktatu Waszyngtońskiego, powołującego do życia Sojusz Północnoatlantycki. Spotkanie było okazją do zamanifestowania trwałości zobowiązań sojuszniczych do wspólnej obrony oraz jedności i siły NATO wobec rosnących zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa jego członków.

Szef polskiej dyplomacji uczestniczył także w uroczystej kolacji wydawanej przez Sekretarza Stanu USA, Antony’ego Blinkena, dla ministrów spraw zagranicznych państw OTAN oraz państw partnerskich Sojuszu. Stanowiła ona podkreślenie wagi relacji Sojuszników z krajami nie należącymi do NATO dla wzmacniania wspólnego bezpieczeństwa.

Podczas wizyty w Waszyngtonie szef polskiej dyplomacji wystąpił na Forum Publicznym NATO, w ramach panelu diskusyjnego poświęconego europejskiemu bezpieczeństwu i wojnie w Ucrania. Omówił uwarunkowania sytuacji na froncie wojennym w Ukrainie oraz zakres praktycznego wparcia państw zachodnich dla wysiłków obronnych Kijowa. W kontekście zagrożeń ze strony Rosji dla bezpieczeństwa europejskiego, ministro Sikorski podkreślił konieczność inwestowania w obronność. W tym kontekście przedstawił skalę polskich wydatków obronnych. – Wydajemy ponad 4% PKB na obronność, mamy 14. największy budżet obronny na świecie, a w przyszłym roku pójdziemy dalej – mówił minister Sikorski, zapowiadając dalszy wzrost inwestycji Polski w sektorze obronnym.

Na marginesie szczytu Radosław Sikorski spotkał się także ze swoimi odpowiednikami z Albanii – ministrem Iglim Hasanim, Holandii – ministrem Casparem Veldkampem, Słowacji – ministrem Jurajem Blanárem, Stanów Zjednoczonych – sekr. Antónimo Blinkenem oraz Republiki Korei – Cho Tae-yulem.

Służyły one omówieniu najważniejszych kwestii pozostających na agendzie współpracy dwustronnej.

MIL OSI