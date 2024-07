Херсонские школьники успешно прошли программу «Университетские смены» в ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

11 июля 2024 года в Государственном университете управления состоялось торжественное закрытие программы «Университетские смены» сезона 2024 года.

Гостями ГУУ в этом году стали 43 школьника из Херсонской области. На протяжении 12 дней ребята знакомились со столицей, проводили время на полезных и развлекательных мероприятиях с вожатыми.

Участники программы посетили такие места как Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ, «Мосфильм», погуляли по Красной площади и центральным улочкам Москвы и даже были с экскурсией в Государственной Думе!

На территории Государственного университета управления ребята проходили задания на тимбилдинг от вожатых, различные мастер-классы от приглашенных гостей и катались на гоночных машинах с настоящими профессионалами!

Восьмиклассник Михайловской школы из Херсонской области Егор Волощук рассказал немного о своих впечатлениях от пребывания в столице.

«На «Университетские смены» мне предложил поехать учитель. Я так давно мечтал побывать в Москве, даже не думал, что она такая огромная! Очень рад, что попал на смену в Государственный университет управления, узнал о направлениях подготовки, начал планировать свое будущее. Нам придумали очень разнообразную программу, множество занятий и экскурсий. Особенно мне понравился мастер-класс по КВН, где мы учились писать шутки. На самом деле каждый день происходило что-то новое, интересное – никакой рутины. И несмотря на то, что физически мы здесь постоянно были заняты, морально я отлично отдохнул. Сначала немного сомневался в поездке, но теперь могу всем рекомендовать приезжать на «Университетские смены» в ГУУ или другие вузы».

По итогам смены херсонские школьники получили сертификаты об успешном прохождении программы.

