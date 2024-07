Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Марат Хуснуллин провёл совещание по развитию Севастополя Марат Хуснуллин провёл совещание по развитию Севастополя Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на совещании по социально-экономическому развитию Севастополя, которое провёл Марат Хуснуллин в рамках рабочей поездки в город В рамках рабочей поездки вице-премьер посетил площадку строительства культурного кластера в Севастополе В рамках рабочей поездки вице-премьер посетил площадку строительства культурного кластера в Севастополе В рамках рабочей поездки вице-премьер посетил площадку строительства культурного кластера в Севастополе Предыдущая новость Следующая новость Марат Хуснуллин провёл совещание по развитию Севастополя

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин совершил рабочую поездку в Севастополь, где провёл совещание по социально-экономическому развитию города с участием губернатора Михаила Развожаева и представителей федеральных ведомств. Участники подвели итоги работы в первом полугодии и обсудили дальнейшие планы.

«По итогам шести месяцев 2024 года мы видим хорошие результаты. Завершено строительство многих объектов. Кроме этого, кассовое освоение намного лучше, чем в предыдущие годы. Совершенно точно есть задел для плодотворной работы на ближайшие три года с перспективой до 2030 года. Также стратегической целью для нас является формирование нового национального проекта “Инфраструктура для жизни„. Сейчас ведём большую работу с каждым субъектом, федеральными органами, слушаем предложения по составу нацпроекта. На совещании в том числе обсудили, как увязать программу социально-экономического развития Севастополя с новым нацпроектом, для того чтобы достичь максимального эффекта. В целом мы удовлетворены той комплексной работой, которая проводится для севастопольцев и гостей города. Важно не снижать темпы и соблюдать сроки ввода объектов», – сказал Марат Хуснуллин.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в свою очередь поблагодарил Марата Хуснуллина за оказываемое региону внимание и поддержку.

«Марат Шакирзянович сегодня провёл не просто совещание по подведению итогов за первое полугодие. Это было и обсуждение важнейших стратегических вопросов, потому что национальный проект, который по поручению Президента сейчас формируется, – “Инфраструктура для жизни„ – это ключевой проект для обеспечения всей инфраструктуры управления городом. Наша программа социально-экономического развития теперь должна стать инструментом развития в дополнение к национальным проектам, должна помогать создавать новое качество жизни в городе. Очень приятна оценка нашей работы, проведённой в первом полугодии», – сказал Михаил Развожаев.

В рамках рабочей поездки вице-премьер также посетил площадку строительства культурного кластера в Севастополе. Музейный и театрально-образовательный комплекс общей площадью более 130 тыс. кв. м на мысе Хрустальном будет включать в себя театр оперы и балета, выставочные пространства и Академию хореографии. Помимо основных зданий проектом предусмотрены два многоквартирных жилых дома для сотрудников и артистов и производственно-складской комплекс для хранения и монтажа декораций и инвентаря театра.

«Весь комплекс – это совершенно уникальный архитектурный и инфраструктурный проект. Уверен, что кластер заслуженно станет не только визитной карточкой всего полуострова, но и новой точкой притяжения в России. Среди значимых объектов – Академия хореографии, строительство которой уже близко к завершению. Она будет включать балетную школу самого высокого уровня. Продолжается строительство и других объектов кластера. Будем держать на особом контроле выполнение поставленных задач», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI