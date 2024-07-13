Исполнительный совет МВФ завершил пятый обзор в рамках программы с Республикой Молдова, поддерживаемой Расширенным механизмом кредитования и Механизмом расширенного финансирования, и первый обзор программы, поддерживаемой Механизмом финансирования для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости.

Source: IMF – News in Russian

1 июля 2024 г.

Исполнительный совет МВФ завершил 28 июня 2024 г. пятый обзор в рамках программы с Республикой Молдова, поддерживаемой Расширенным механизмом кредитования и Механизмом расширенного финансирования, и первый обзор программы, поддерживаемой Механизмом финансирования для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости, предоставив молдавским властям доступ к траншу в 133 миллиона СПЗ (около 175,2 миллиона долларов США).

После многочисленных потрясений экономика восстанавливается медленнее, чем ожидалось: в 2023 году темпы роста были ниже, чем прогнозировалось, а в 2024 году – еще более низкими. Инфляция остается в пределах целевого диапазона Национального банка Молдовы с октября прошлого года. Несмотря на то, что риски остаются значительными и возможно ухудшение ситуации, в среднесрочной перспективе прогнозируется относительно устойчивый рост экономики.

Постоянное внимание властей к работе над планами на случай непредвиденных обстоятельств, при сохранении гибкости политики, помогло сдержать негативное воздействие недавних потрясений. В дальнейшем Молдова будет продвигаться в сторону достижения целей развития благодаря постоянным усилиям по проведению реформ, способствующих экономическому росту, укреплению энергетической безопасности и продвижению инвестиций, учитывающих влияние изменения климата, а также благодаря усилиям по вступлению в ЕС.

Вашингтон: Исполнительный совет Международного Валютного Фонда (МВФ) завершил пятый обзор в рамках программы с Республикой Молдова, поддерживаемой Расширенным механизмом кредитования и Механизмом расширенного финансирования[1], и первый обзор программы, поддерживаемой Механизмом финансирования для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости[2]. Молдова получила доступ к общему траншу в размере 133 миллионов специальных прав заимствования (приблизительно 175,2 миллиона долларов США), которые будут использованы в качестве бюджетной поддержки. Соответственно, общая сумма предоставленных средств в рамках программы составит около 636,5 миллиона долларов США.

Экономический рост в Республике Молдова был ниже, чем ожидалось, из-за продолжающегося негативного влияния военных действий России на территории Украины. В 2023 году рост экономики составил 0,7 процента, и ожидается, что восстановление экономики продолжится, хотя и более слабыми, чем прогнозировалось ранее, темпами. Бюджетно-налоговая политика по-прежнему направлена на защиту наиболее уязвимых слоев населения и поддержку экономики. Хотя в среднесрочной перспективе прогнозируется относительно устойчивый рост, краткосрочные риски остаются значительными и есть вероятность ухудшения ситуации. В целом программа выполняется в соответствии с планом, несмотря на сложные условия. Власти должны сохранить мощный импульс реформ, что крайне важно для обеспечения процветания Молдовы.

По завершении обсуждения Исполнительным советом г-н Кэндзи Окамура (Kenji Okamura), заместитель директора-распорядителя и исполняющий обязанности председателя заседания, сделал следующее заявление:

«В целом программа, поддерживаемая Расширенным механизмом кредитования и Механизмом расширенного финансирования, выполняется в соответствии с планом, хотя и с некоторыми задержками в проведении структурных реформ. Хотя восстановление экономики после многочисленных потрясений происходит медленнее, чем ожидалось, с более низкими темпами роста в 2023 году и еще более низкими в 2024 году, инфляция остается в пределах целевого диапазона НБМ с октября прошлого года, и прогнозируется относительно устойчивый среднесрочный рост. Учитывая, что риски остаются значительными и возможно ухудшение ситуации, властям следует продолжать уделять внимание работе по разработке планов на случай непредвиденных обстоятельств и проведению гибкой политики, укреплению энергетической безопасности и проведению реформ, способствующих росту экономики, которые будут поддержаны усилиями по вступлению в ЕС.

Бюджетно-налоговая политика должна быть по-прежнему направлена на защиту наиболее уязвимых слоев населения и поддержку экономики. В то же время необходимо поддерживать постепенную консолидацию бюджета для создания резервов и сохранения приемлемого уровня госдолга, особенно учитывая ожидаемое сокращение внешних грантов в среднесрочной перспективе.

В условиях сдерживания инфляционного давления денежно-кредитная политика должна способствовать постепенной нормализации все еще высоких норм резервов, что поддержит внутренний спрос. В условиях неопределенности базовая ставка должна оставаться на текущем уровне. Приветствуется намерение властей сохранить действующие пруденциальные требования к акционерам в банковском секторе, что имеет важное значение для обеспечения макрофинансовой стабильности.

Необходимы дополнительные реформы для укрепления управления, автономии, прозрачности и подотчетности Национального банка Молдовы. Власти должны продолжать тесно сотрудничать с экспертами МВФ для своевременного выполнения мер, сформулированных вследствие недавней диагностики Нацбанка. Эти реформы необходимы для обеспечения надежности денежно-кредитной политики и макрофинансовой стабильности.

Для дальнейшего повышения доверия к институтам Молдовы и содействия социально-экономическому развитию необходим дальнейший прогресс в проведении антикоррупционных реформ. Приветствуется намерение принять этим летом закон о создании нового антикоррупционного суда, что станет ключевым событием. После принятия закона власти должны будут быстро и эффективно обеспечить функциональность антикоррупционного суда.

Программа, поддерживаемая Механизмом финансирования для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости, выполняется успешно. Власти выполнили все действия, предусмотренные в рамках первого обзора программы. Власти должны сохранить этот мощный импульс реформ, который крайне важен для повышения устойчивости Молдовы к изменению климата».

Республика Молдова: Выборочные экономические показатели, 2019-2029 гг. 1/



2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029





















оценка

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

























Показатели реального сектора























Валовой внутренний продукт























Реальные темпы роста

3,6

-8,3

13,9

-5,0

0,7

2,6

3,7

4,4

5,0

5,0

5,0

Спрос

4,1

-7,5

16,6

-5,1

0,1

3,9

4,4

4,9

5,0

5,0

5,2

Потребление

3,7

-7,9

14,8

-1,4

0,5

3,3

4,0

4,4

4,5

4,5

4,7

Частный сектор

-0,9

2,9

17,4

-3,3

-0,5

2,7

3,5

4,2

4,3

4,3

4,5

Госсектор

47,6

16,1

3,0

7,5

6,0

6,0

6,4

5,5

5,5

5,5

5,5

Валовой прирост основного капитала

12,0

5,6

1,9

-6,4

-1,6

5,8

6,2

6,9

6,7

6,8

7,3

Чистый экспорт товаров и услуг

-3,8

2,8

-25,6

5,3

1,9

-9,3

-7,7

-7,1

-4,7

-4,7

-6,1

Экспорт товаров и услуг

8,2

-14,9

17,5

26,8

5,1

3,7

5,4

6,8

8,2

8,8

8,3

Импорт товаров и услуг

6,2

-9,5

21,2

11,7

2,2

6,0

6,4

7,0

6,8

7,2

7,5

Номинальный ВВП(миллиарды молдавских леев)

206,3

199,7

242,1

275,6

300,4

329,1

360,0

396,6

439,4

486,9

539,5

Номинальный ВВП(миллиарды долларов США)

11,7

11,5

13,7

14,6

16,6

18,1

19,6

21,5

23,7

26,2

28,8

























Индекс потребительских цен(среднее значение)

4,8

3,8

5,1

28,6

13,4

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Индекс потребительских цен(на конец отчетного периода)

7,5

0,4

13,9

30,2

4,2

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Дефлятор ВВП

5,3

5,6

6,4

19,8

8,3

6,8

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

Среднемесячная заработная плата(в молдавских леях)

7356

8104

8619

9328

10650

11475

12475

13675

13675

13675

13675

Среднемесячная заработная плата(в долларах США)

419

468

488

493

588

630

681

742

738

734

730

Уровень безработицы(среднегодовой, в процентах)

5,1

3,8

3,3

4,6

4,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5



























Баланс сбережений и инвестиций























Иностранные сбережения

9,5

7,8

12,4

17,2

11,9

11,2

10,7

10,0

9,7

9,3

8,5

Внутренние сбережения

15,6

14,9

13,3

7,4

11,8

11,6

12,0

12,8

13,3

13,8

14,5

Частный сектор

13,4

16,2

12,8

6,8

12,0

13,2

12,3

12,5

12,5

12,3

12,8

Госсектор

2,2

-1,3

0,6

0,6

-0,2

-1,5

-0,3

0,3

0,9

1,5

1,7

Валовые капиталовложения

25,1

22,7

25,8

24,6

23,7

22,9

22,8

22,8

23,0

23,1

23,0

Частный сектор

21,5

19,2

22,4

20,9

19,9

19,5

19,3

19,2

19,1

19,0

18,9

Госсектор

3,6

3,5

3,3

3,7

3,8

3,3

3,4

3,7

3,9

4,0

4,1

























Бюджетные показатели(сектор государственного управления)























Первичное сальдо (кассовое)

-0,8

-4,7

-2,0

-2,3

-4,4

-4,0

-2,9

-2,8

-2,5

-2,0

-1,8

Общее сальдо

-1,5

-5,3

-2,6

-5,1

-5,2

-5,0

-3,8

-3,4

-3,1

-2,6

-2,4

Объем государственного и гарантированного государством долга

28,1

35,6

34,6

36,4

36,6

38,6

38,0

37,1

35,9

33,2

30,4



















































Финансовые показатели























Широкая денежная масса (M3)

8,2

19,6

11,3

5,2

18,4

18,0

13,6

13,3

…

…

…

Скорость обращения денег(ВВП/М3 на конец периода; соотношение)

2,3

1,9

2,0

2,2

2,1

1,9

1,9

1,8

…

…

…

Резерв денежных средств

7,6

18,8

3,4

30,3

9,9

21,9

…

…

…

…

…

Кредит в экономике

11,5

10,3

21,0

8,9

2,8

8,2

13,3

11,8

…

…

…

Кредит в экономике, в процентах от ВВП

21,4

24,4

24,4

23,3

22,0

21,7

22,5

22,9

…

…

…



























Показатели внешнего сектора 2/























Сальдо счета текущих операций

-1117

-901

-1699

-2498

-1974

-2026

-2107

-2150

-2296

-2426

-2448

Сальдо счета текущих операций(в процентах от ВВП)

-9,5

-7,8

-12,4

-17,2

-11,9

-11,2

-10,7

-10,0

-9,7

-9,3

-8,5

Денежные переводы и оплата труда работников (нетто)

1729

1669

1826

1519

1561

1693

1862

2048

2253

2478

2726

Валовые валютные резервы 3/

3060

3784

3902

4474

5453

6009

6000

6075

6253

6689

7364

Валовые валютные резервы месяцы импортозамещения)

6,2

5,7

4,6

5,4

6,4

6,6

6,1

5,7

5,3

5,2

5,3

























Обменный курс(молдавский лей к доллару США,среднее значение за период)

17,6

17,3

17,7

18,9

18,1

18,2

18,3

18,4

18,5

18,6

18,7

Обменный курс(молдавский лей к доллару США,конец отчетного периода)

17,2

17,2

17,7

19,2

17,4

18,6

18,7

18,8

18,9

19,0

18,6

Реальный эффективный обменный курс(среднее значение, изменение в процентах)

2,1

5,1

-1,6

11,3

6,2

-7,0

2,1

2,4

2,4

2,4

2,4

Внешний долг (в процентах от ВВП) 4/

61,9

70,0

63,3

66,2

62,2

65,3

67,6

68,3

67,2

65,4

63,0

Обслуживание долга (в процентах от экспорта товаров и услуг)

13,4

15,8

11,9

8,8

11,1

12,9

13,3

14,3

13,1

11,1

9,8

Источники: Власти Молдовы; оценки сотрудников МВФ.

1/ Данные не включают Приднестровский регион.

2/ Классификация платежного баланса пересмотрена в соответствии сШестым руководством по платежному балансу.В таблице показатели указаны по классификации Пятого руководства по платежному балансу.

3/ Включая распределение СПЗ в 2021 году (около 236 миллионов долларов США).

4/ Включая долг частного сектора, госдолг и гарантированный государством долг.

Примечание: Данные по ВВП за 2014–2020 гг.были недавно пересмотрены Национальным бюро статистикиМолдовы по итогам технической помощи, оказанной МВФ.

























[1]Программы, финансируемые посредством механизма кредитования ECF (Расширенный механизм кредитования), предоставляют финансовую помощь в более гибкой манере, лучше приспособленной к разнообразным потребностям стран с низкими доходами, в том числе во время кризисов (например, в случае затяжных проблем с платежным балансом). Механизм кредитования EFF (Механизм расширенного кредитования) используется для предоставления помощи странам, испытывающим серьезный платежный дисбаланс из-за структурных препятствий или медленного роста и изначально слабой позиции платежного баланса. В декабре 2021 года была утверждена 40-месячная программа, финансируемая посредством механизмов кредитования ECF и EFF (см. пресс-релиз), а в мае 2022 года ее объём был увеличен до 594,26 миллиона СПЗ (см. пресс-релиз).

[2] Программа RSF предоставляет долгосрочное финансирование для укрепления экономической устойчивости и стабильности путем (i) поддержки реформ в области политик, снижающих критические для макроэкономики риски, связанные с изменением климата и готовностью к пандемиям, и (ii) расширения пространства для маневра в продвижении политик и финансовых резервов для смягчения рисков, возникающих в результате таких долгосрочных структурных проблем. Программа RSF с Молдовой была утверждена в декабре 2023 г. (см. пресс-релиз).

Департамент коммуникаций МВФ

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