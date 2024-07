Дмитрий Чернышенко: У кадрового резерва в сфере науки – решающая роль в достижении технологической независимости России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко выступил с лекцией перед студентами программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования и в торжественной обстановке вручил дипломы выпускникам.

В церемонии приняли участие помощник Президента России Андрей Фурсенко, председатель Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, председатель совета федеральной территории «Сириус», руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва.

Образовательную программу, которая реализуется с 2022 года по поручению Президента Владимира Путина на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) совместно с университетом «Сириус» в партнёрстве с ведущими российскими образовательными центрами, завершили 92 участника.

«Предложенные сегодня проекты – это результат командной работы единомышленников – представителей науки и образования. Они объединены общими ценностями: неравнодушием, профессионализмом и созидательным настроем работать в России над решением задач научно-технологического развития», – отметил заместитель Министра науки и высшего образования Денис Секиринский по итогам защиты проектов выпускников.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что кадровому резерву в научной сфере предстоит сыграть решающую роль в обеспечении независимости и конкурентоспособности России.

«Масштабные задачи, которые поставил перед нами на следующую шестилетку Президент Владимир Путин, напрямую касаются научно-технологического развития, модернизации системы высшего образования и обновления образовательной и научной инфраструктуры. Стратегическая задача – увеличение расходов на науку до 2% ВВП к 2030 году. Достичь поставленных целей невозможно без вклада корпоративного сектора науки, компаний с государственным участием и институтов развития. Соответствующая задача также определена в Стратегии научно-технологического развития: нам предстоит обеспечить пропорциональный рост частных инвестиций, уровень которых к 2035 году должен быть не ниже государственных», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Зампред Правительства рассказал о семи приоритетных направлениях научно-технологического развития, которые будут являться ориентирами для реализации государственной политики на ближайший трёхлетний бюджетный цикл, а также подчеркнул, что национальные проекты технологического лидерства, зафиксированные в указе Президента о национальных целях развития, будут ориентированы на снижение зависимости от импорта по конкретной номенклатуре продукции и достижение целевого уровня технологического лидерства в отрасли.

Вице-премьер сообщил, что государство поддержит учреждения, специализирующиеся на подготовке специалистов для национальных проектов технологического лидерства. На это также будет ориентирован проект «Передовые инженерные школы» и самая масштабная программа поддержки вузов – «Приоритет-2030».

«Большие надежды сегодня возлагаем и на формирование новой национальной модели высшего образования. Для её апробации запущен пилотный проект, направленный на изменение уровней профессионального образования. Уже с 2026 года планируется полномасштабное внедрение новой системы в более чем 1 тыс. вузов страны. Также внесём изменения в систему управления университетами. Будут обеспечены проектные подходы, учитывающие логику нацпроектов, региональных стратегий и стратегий развития крупных корпораций. Кроме того, усилится внедрение инструментов кооперации с РАН и индустриальными партнёрами, в том числе для создания важнейших наукоёмких технологий», – добавил Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что в ближайшее время необходимо обеспечить разработку новых образовательных программ для подготовки квалифицированных специалистов под каждый национальный проект техлидерства, в том числе с возможностью получения нескольких квалификаций.

