Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Международная политехническая летняя школа откроет свои двери 15 июля.

В этом году, впервые после пандемии, она будет проходить в очном формате. Более 400 студентов из разных стран погрузятся в увлекательный мир инженерии, цифровых технологий, энергетики, бизнеса, менеджмента, русского языка и нашей культуры. Занятия пройдут по 20 программам в формате лекций и воркшопов. Участники из Китая, Индии, Индонезии, Ирана, Нигерии и Пакистана посетят ведущие лаборатории и познакомятся с научными разработками и передовыми технологиями Политеха.

Флагманом программы международной политехнической летней школы станет международная академия энергетики, чьи программы традиционно востребованы у нашего стратегического партнера Чжэцзянского университета (КНР). Впервые к нам приедут студенты из Совместного политехнического института Сианьского технологического университета и СПбПУ, открытие которого состоялось в ноябре 2023 года. В рамках Российско-Африканского сетевого университета с Московским авиационным институтом пройдут занятия по направлению «Космические технологии».

Для участников летней школы подготовлена насыщенная культурная программа: прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга, посещение Эрмитажа, а также экскурсии в Пушкин и Петергоф.

Летняя школа в Политехе — это возможность окунуться в мир науки и технологий, где каждое занятие — шаг к новым открытиям, а каждая лекция — ключ к будущему. Участники расширят свои знания в различных областях, что может стать отличным стимулом для дальнейшего обучения и карьерного роста , — отметила начальник отдела международных образовательных программ и академической мобильности Ольга Емельянова.

Международная политехническая летняя школа 2024 года обещает стать ярким событием для всех участников.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI