12.07.2024 Zarzuty Służby Kontrwywiadu Wojskowego wobec byłego ambasadora przy NATO

Postępowanie obejmuje w szczególności podejrzenie nieprawidłowości podczas organizowania i procedowania zakupu towarów dla RARS oraz działania na szkodę interesu publicznego (od 23 lutego 2021 roku do 27 listopada 2023 roku), aby osiągnąć korzyści majątkowe.

Wszędzie jest ten sam mechanizm. Wszędzie są “lepkie ręce”. Wszędzie są gigantyczne pieniądze. Wszędzie są ludzie, jak nie Kaczyńskiego, to Morawieckiego, jak nie Morawieckiego, to Dudy. Wszędzie w tych sytuacjach pojawiają się interesariusze związani z liderami partii rządzącej – podkreślił Donald Tusk.

Ponadto, w 2022 roku, ta sama SKW, nie podejmując żadnych dalszych czynności wyjaśniających, potwierdziła – także wobec Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – zdolność pana Szatkowskiego, jeśli chodzi o dostęp do dokumentów niejawnych – relacjonował dalej szef rządu.

Mówimy o sprawach najważniejszych z możliwych. Mówimy o człowieku, który nie tylko miał dostęp, ale wykorzystywał ten dostęp do dokumentów o charakterze strategicznym, które wpływały na decyzję o zamówieniach na gigantyczną skalę – ocenił Donald Tusk.

Informacje na temat Tomasza Szatkowskiego zostały przygotowane przez SKW w 2019 roku, a następnie powtórzone w 2022 roku. Wówczas to rozstrzygały się jego losy, jako ambasadora. Chodziło także o kwestię odnowienia dostępu Tomasza Szatkowskiego do tajnych informacji.

Jak wyjaśnił, czekał z ogłoszeniem tej informacji do zakończenia szczytu NATO w Waszyngtonie.

Mówię o tym, ponieważ wokół tej sprawy narosły emocje i niestety także wybrzmiały kłamstwa w przestrzeni publicznej – i to zaprezentowane przez najwyższego urzędnika państwa polskiego – oświadczył z mównicy sejmowej Prezes Rady Ministrów.

