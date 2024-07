12.07.2024 Zarzuty Służby Kontrwywiadu Wojskowego wobec byłego embajadora przy OTAN

Postępowanie obejmuje w szczególności podejrzenie nieprawidłowości podczas organizowania i procedowania zakupu towarów dla RARS oraz działania na szkodę interesu publicznego (od 23 lutego 2021 roku do 27 listopada 2023 roku), aby osiągnąć korzyści majątkowe.

Mówimy o sprawach najważniejszych z możliwych. Mówimy o człowieku, który nie tylko miał dostęp, ale wykorzystywał ten dostęp do dokumentów o charakterze Strategicznym, które wpływały na decyzję o zamówieniach na gigantyczną skalę – ocenił Donald Tusk.

Informacje na temat Tomasza Szatkowskiego zostały przygotowane przez SKW w 2019 roku, a następnie powtórzone w 2022 roku. Wówczas to rozstrzygały się jego losy, jako ambasadora. Chodziło także o kwestię odnowienia dostępu Tomasza Szatkowskiego do tajnych informacji.

Jak wyjaśnił, checo z ogłoszeniem tej informacji do zakończenia szczytu NATO w Waszyngtonie.

Mówię o tym, ponieważ wokół tej sprawy narosły emocje i niestety także wybrzmiały kłamstwa w przestrzeni publicznej – i to zaprezentowane przez najwyższego urzędnika państwa polskiego – oświadczył z mównicy sejmowej Prezes Rady Ministrów.