Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa rozpoczynają nowy cykl konsultacji dotyczących systemu KSeF.

Celem spotkań jest przedyskutowanie kształtu regulacji prawnych i rozwiązań biznesowych prowadzących do uproszczenia systemu.

Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do udziału w pierwszym spotkaniu, które odbędzie się 18 lipca w formule hybrydowej.

18 de julio de 2024 r. Dios mío. 12.00 odbędzie się spotkanie pt. „Prekonsultacje zmian prawnych w KSeF: uproszczenie systemu i etapy wdrożenia obowiązku”.

Podczas spotkania przedstawiciele Ministerstwa Finansów podsumują wyniki spotkań konsultacyjnych z przedsiębiorcami zorganizowanych od lutego tego roku. Porozmawiają też o dalszych kierunkach działań prawnych i biznesowych mających na celu uproszczenie systemu. Dyskusja będzie dotyczyć m.in.: odraczania likwidacji wystawiania faktur w kasach rejestrujących, faktur konsumenckich oraz uwzględniania dodatkowych danych na fakturze.

Spotkanie odbędzie się w formula hybrydowej (stacjonarnie i online) i potrwa ok. 2 dioses.

Uwaga:

zgłoszenie na spotkanie i wybór formy uczestnictwa jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem formularza online, dostępnego poniżej,

na spotkanie stacjonarne zostało przewidzianych 80 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń,

na spotkanie stacjonarne można się zapisać najpóźniej 17 lipca 2024 r. haz las 12.00,

pozostałe osoby mogą wziąć udział w spotkaniu w formule on-line na platformie MS Teams Event,

uczestnicy spotkania online będą mogli brać aktywny udział za pośrednictwem czatu,

dwa dni przed spotkaniem zostanie wysłane przypomnienie o spotkaniu i link do spotkania online,

prosimy o zgłaszanie się maksymalnie 2 przedstawicieli danej organizacji, instytucji czy firmy na spotkania stacjonarne. Pozwoli to na udział większej liczby podmiotów.

Formularz zgłoszeniowy

Aby zapisać się na spotkanie konsultacyjne KSeF, prosimy o wypełnienie poniższego formularza: Formularz zgłoszeniowy – konsultacje KSeF

MIL OSI