12.07.2024 Podsekretarz stanu Paweł Karbownik uczestniczył w pierwszym Strategicznym Dialogu Finansowym pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi

9 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się pierwsza edycja polsko-emirackiego Strategicznego Dialogu Finansowego. Ministerstwo Finansów reprezentował podsekretarz stanu Paweł Karbownik. Wiceminister finansów Younis Al Hajri Al Khoori przewodniczył delegacji ZEA, złożonej z przedstawicieli resortu finansów, Banku Centralnego, Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Dubai International Financial Centre (DIFC) oraz Masdar City. W ramach debaty spotkali się również przedstawiciele Abu Dhabi Stock Exchange z kierownictwem Giełdy Papierów Wartościowych. Uczestnicy omówili kwestie potencjalnej współpracy w sektorze bankowym i regulacyjnym oraz w zakresie transformacji energetycznej i energii odnawialnej. Poruszyli również temat wdrażania rozwiązań FinTech. Przedstawiciele polskiej delegacji przedstawili także przykłady praktycznego wykorzystania sztucznej inteligencji w Ministerstwie Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. Zwrócili uwagę na współpracę w zakresie AI na rynku krajowym i międzynarodowym, w tym ze środowiskiem naukowym. Wskazali również możliwości wykorzystania mocy superkomputerów zintegrowanych w ramach działającej w Europie sieci EuroHPC w celu wsparcia rozwoju sztucznej inteligencji. Zdaniem wiceministra Pawła Karbownika, polskie doświadczenia pozwolą na budowanie efektywnej współpracy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i dalszy rozwój nowoczesnych rozwiązań opartych o AI. Pierwsza edycja Strategicznego Dialogu Finansowego stanowi ważny składnik długofalowej, pogłębionej współpracy finansowo-gospodarczej między oboma krajami.

Source: Government of Poland in Polish