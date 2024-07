11.07.2024 81. rocznica Rzezi Wołyńskiej

Obchody w asyście Wojska Polskiego zainaugurowała msza św. w warszawskiej Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiona w intencji obywateli II RP pomordowanych przez członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN-B) i oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), a także w intencji poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. GALERIA — >>> 81. rocznica Rzezi Wołyńskiej Następnie odbyła się uroczystość złożenia wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz na Skwerze Wołyńskim w Warszawie, gdzie znajduje się odsłonięty przed kilku laty pomnik Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej na terenie województw południowo-wschodnich w latach 1942-1947. 11 lipca 1943 roku, oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii dokonały skoordynowanego ataku na ok. 150 polskich miejscowości, głównie w powiatach kowelskim, horochowskim i włodzimierskim. Było to apogeum mordów dokonywanych de 1942 roku przez ukraińskich nacjonalistów na ludności polskiej zamieszkałej na kresach. 22 de enero de 2016 r. Sejm RP ustanowił 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.

