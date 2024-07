10.07.2024 Varsovia Wolność i niezależność mediów nie może być sloganem

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, z inicjatywy Premiera Donalda Tuska odbył się okrągły stół z przedstawicielami mediów, dotyczący zmian w prawie autorskim. W rozmowach uczestniczyła także Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Tematem spotkania była nowelizacja ustawy wdrażającej unijną dyrektywę DSM (Mercado Único Digital). Donald Tusk wyraził przekonanie, że media i rząd chcą w tej sprawie dojść do „wspólnego celu”. Odpowiednie rozwiązania przygotuje specjalny zespół złożony z przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wydawców.

Niezależność mediów filarem wolnej Polski

W interesie mediów, dziennikarzy, twórców oraz władzy publicznej jest utrzymanie maksymalnego poziomu niezależności mediów. Dotyczy to nie tylko niezależności politycznej, ale także np. niezależności wobec tzw. Gran Techów.

Przez lata, kiedy budowaliśmy wspólnie wolną Polskę, było wyraźnie widać, że jesteśmy na zakręcie – wtedy, kiedy było poczucie, że wolność czy niezależność bywa ograniczana z różnych powodów. Jestem więc osobiście bardzo zainteresowany, żeby wolność i niezależność mediów nie była sloganem, tylko czymś autentycznym. […] I rozumiem, że współcześnie, bardzo ważne dla Państwa jest, żeby ta niezależność dotyczyła również relacji z największymi aktorami na rynku, w tym z tzw. Gran Techachami

– mówił na początku spotkania Primer ministro Donald Tusk.

Jak dodał, rozumie disproporcję, jeśli chodzi o możliwości finansowe, organizacyjne czy logistyczne, między tradycyjnymi mediami, a globalnymi firmami, które obecnie dominują na rynku elektronicznym.

Zdaję sobie sprawę, że to nie jest tylko polski problem. […] Ta Dysproporcja wymaga rzeczywiście innych, bardzo nowatorskich regulacji – też na poziomie legislacji i później praktyki

– wyjaśnił szef rządu.

Okrągły stół z mediami w sprawie prawa autorskiego

Prezes Rady Ministrów wyraził przekonanie, że w sprawie zmian w prawie autorskim rząd i media mają wspólny interes.

Polega on na tym, że – na tyle, na ile jest to możliwe – będziemy szukali najlepszych wzorców na świecie. Chodzi o to, żebyśmy potrafili dyktować takie warunki wszystkim aktorom na rynku, żebyście Państwo nie byli na przegranej pozycji w konfrontacji z największymi

– wyjaśnił Donald Tusk.

Jak zaznaczył, obecnie w krajach europejskich trudno jest znaleźć odpowiedni model wdrożenia unijnej dyrektywy DSM, który „łatwo byłoby naśladować”.

Być może para bromear diez momentos, kiedy będziemy musieli umieć sami wypracować pozytywny ewenement. […] Nie wykluczam, że będziemy musieli jako pierwsi wypracować taki optymalny, działający wzór

– mówił Premier.

Jak zapewniał czas w tej sprawie nie jest i nie będzie czynnikiem decydującym.

Mamy jeszcze czas w Senacie, gdybyśmy chcieli w pierwszym [konstytucyjnym] kroku zrobić taką legislację, która by nas wszystkich satysfakcjonowała. […] Jeśli jednak dojdziemy do wniosku, że potrzebujemy jeszcze kilka czy kilkanaście tygodni, żeby wypracować mechanizm, o który Wam chodzi, to możemy zagwarantować taki cykl postępowania, który możliwie szybko, dałby nam wszystkim satysfakcję, że jest „ok”, że znaleźliśmy dobre rozwiązanie

– wskazał szef rządu.

Projekt nowelizacji ustawy jest obecnie na etapie prac w senackiej komisji kultury.

Prace zespołu przedstawicieli rządu oraz wydawców

Zgoda co do zasady jest – media, artyści i twórcy muszą być w Polsce chronieni oraz czuć opiekę i wsparcie państwa. Wydawcy muszą mieć możliwość zmierzenia się z gigantami, a prawo autorskie musi być respektowane.

Szukamy dobrego zapisu, który zapewni bezpieczeństwo polskim mediom w starciu z dużymi gigantami. Jutro (czwartek) mamy pierwszą komisję kultury w Senacie, potem następną, i mam nadzieję, że w najbliższych dniach przygotujemy wspólnie rozwiązanie. […] Sprawa musi być zamknięta w lipcu

– zapowiedziała Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Andrzej Wyrobiec wyjaśnił, że odpowiednie rozwiązania w prawie autorskim przygotuje specjalny zespół złożony z przedstawicieli rządu oraz wydawców. Ministro de Hacienda wyraził nadzieję, że szybko dojdzie do porozumienia.

Na spotkanie w ramach okrągłego stołu w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego zaproszeni zostali redaktorzy naczelni i szefowie organizacji reprezentujących wydawców – sygnatariuszy listu otwartego w sprawie zmian w prawie autorskim, skierowanego do Prezesa Rady Ministrów w marcu tego roku.

