Юрий Трутнев поручил подготовить программу развития туристской привлекательности Курильских островов

Юрий Трутнев провёл совещание о текущем развитии ТОР «Курилы»

В рамках рабочей поездки в Сахалинскую область, находясь на острове Итуруп, Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание о текущем развитии ТОР «Курилы», режима «Курильские острова Российской Федерации».

«Сахалинская область – это не только красивейшая островная территория, но и регион, богатый водными биологическими и сырьевыми ресурсами. Благодаря выгодному географическому положению он активно сотрудничает со странами АТР. В области внедрена комплексная система мер государственной поддержки инвестиционных проектов. Действуют две ТОР, режим свободного порта Владивосток, преференциальный налоговый режим на Курилах, работает механизм “квоты в обмен на инвестиции„. В целом на сегодняшний день с учётом всех преференций, природного и ресурсного потенциала это наиболее привлекательный для инвесторов регион Дальнего Востока. С применением мер государственной поддержки в Сахалинской области реализуется 122 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций по соглашениям порядка 364 млрд рублей, из которых 162 млрд уже вложено. Введено в эксплуатацию 39 предприятий, создано более 8 тыс. новых рабочих мест», – сказал Юрий Трутнев.

На Курильских островах инвестиционные проекты реализуют 32 компании с государственной поддержкой – в ТОР «Курилы» (8 инвестпроектов) и с помощью специального преференциального налогового режима (24 инвестпроекта). Объём привлечённых инвестиций составляет 20 млрд рублей, создано 2,8 тыс. рабочих мест.

На совещании инвесторы представили как новые, так и уже реализуемые проекты в сферах рыбной промышленности, жилищного строительства, логистики и транспорта.

Фиксируется рост числа туристов. В 2023 году пассажиропоток по авиасообщению достиг исторического максимума. Курильские острова посетили 102 тысячи человек. Всё больше инвесторов реализуют на Курильских островах проекты в сфере туризма. На Кунашире построены гостевой комплекс «Отель Кунашир Резорт и Спа», сёрфинг-лагерь «Сёрф-тур», на Итурупе ГК «Гидрострой» открыла гостиничный комплекс «Янкито». В этом году на Итурупе компания «Утари» введёт в эксплуатацию видовой отель «Камуй Котан». На Парамушире в 2025 году откроется гостиница компании «Отель Эбеко».

Обсуждались транспортно-логистические вопросы. «Один из вопросов, над которым постоянно работает региональное правительство, – это повышение транспортной доступности Курильских островов. У нас появились два новых грузо-пассажирских судна, введены дополнительные рейсы на Курильские острова. Мы создали специальный сервис “Лист ожидания„. Если люди не могут приобрести билет на судно или на самолёт, они становятся в лист ожидания. В течение нескольких дней мы решаем этот вопрос и, когда видим, что объём заявок достигает определённого количества, ставим дополнительные рейсы. Таким образом, гарантируем для инвесторов, что туристов, если они приобрели туристическую путёвку, довезём на любой из островов. Помогает этот сервис решить вопрос транспортной доступности Курильских островов и для местных жителей», – рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Обсуждалась возможность расширения режима ТОР на Курильских островах, в том числе возможность распространить режим ТОР в границах особой экономической зоны, созданной на территории Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области. Законопроект, учитывающий данную инициативу, в установленном порядке проходит согласования в Правительстве России. Также рассматривались варианты снижения страховых взносов для организаций, зарегистрированных на территории Курильских островов.

По итогам совещания Юрий Трутнев поручил ответственным федеральным министерствам подготовить программу развития туристской привлекательности Курильских островов, а также разработать механизм субсидирования доставки строительных материалов на Курильские острова – по аналогии с механизмом субсидирования каботажных перевозок по СМП.

«Инвесторы отмечают, что не только льготы, но и поддержка, в первую очередь в части логистики и в части кадрового обеспечения, важны для успешной реализации проектов. Поэтому мы будем выполнять поручения Юрия Петровича и перекладывать лучший опыт, который, например, существует в Арктике. На протяжении двух лет существует субсидирование каботажных перевозок по Северному морскому пути. Наличие подобной субсидируемой регулярной линии для связи Курильских островов с материком может существенно облегчить создание новых проектов для бизнеса. Будем прорабатывать такую возможность в ближайшее время», – отметил Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Курильские острова – жемчужина в области туризма в Российской Федерации. Проекты начались, строятся очень красивые гостиницы, мы только что в одной из них были. Но этого недостаточно. Надо объединить усилия – Минэкономики, Минвостокразвития и правительству Сахалинской области. Нужно создать систему притягательности для людей, потому что острова замечательные. Но человек, планируя свой отпуск, а тем более решаясь на поездку за много тысяч километров, задаст себе вопрос, чем он будет заниматься каждый день. И если мы скажем, что сегодня ты поедешь ловить тунца или палтуса, завтра можешь нырнуть там и достать со дна трепанга или гребешка, послезавтра подняться по тропинке на вулкан, потом полежать в горячих источниках и так далее, то немного мест, где встречается такая возможность. Если для человека поездка станет сплошным приключением, то, я уверен, люди поедут на Курильские острова, потому что места очень красивые, потому что это важная часть нашей страны. А производственные и экономические процессы развиваются. И каких‑то сверхусилий прилагать со стороны федерального и регионального правительств не надо. Здесь строятся рыбоперерабатывающие и рыборазводные заводы, и для развития экономики Курильских островов это хорошая работа», – подвёл итоги совещания Юрий Трутнев.

В тот же день вице-премьер на Итурупе ознакомился с ходом реализации инвестиционных проектов АО «Гидрострой». Сейчас инвестор возводит гостиничный комплекс «Янкито». На объекте завершены строительно-монтажные работы, начата операционная деятельность. Сдача и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на III квартал 2024 года. Прошёл осмотр бальнеологического комплекса «Жаркие воды» и реконструированных источников на реке Кипящей у вулкана Баранского. Также Юрий Трутнев побывал на рыбоперерабатывающем комплексе «Ясный». Строительство завода началось в 2021 году. Сейчас комплекс работает в тестовом режиме. В сутки завод может перерабатывать 430 т лосося и 600 т минтая, выдавать 350 т готовой продукции. Икорные мощности в сутки составляют 15 т икры зернистой солёной и 35 т икры ястычной мороженой. В перспективе мощность завода составит до 80 тыс. т готовой продукции в год, с холодильником для единовременного хранения до 2 тыс. т мороженой продукции.

