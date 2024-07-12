Финансовые новости: На Золотом кольце: Суздалю 1000 лет (12.07.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Один из самых красивых городов Золотого кольца России — Суздаль. Его архитектурные памятники включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Уютные улочки и заповедные суздальские луга — словно декорации. Здесь были сняты известные фильмы: «Андрей Рублев», «Женитьба Бальзаминова», «Чародеи» и многие другие.
Банк России 12 июля 2024 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», дата: «2024 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение комплекса зданий Суздальского кремля на фоне выполненной в технологии лазерного матирования панорамы древнего города; внизу в обрамлении древнерусского орнамента, выполненного в технологии лазерного матирования, — стилизованная рельефная фигура сокола — геральдического символа Суздаля; вверху по окружности — рельефная надпись:
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.
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