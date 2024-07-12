Финансовые новости: На Золотом кольце: Суздалю 1000 лет (12.07.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Один из самых красивых городов Золотого кольца России — Суздаль. Его архитектурные памятники включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Уютные улочки и заповедные суздальские луга — словно декорации. Здесь были сняты известные фильмы: «Андрей Рублев», «Женитьба Бальзаминова», «Чародеи» и многие другие.

[embedded content]

Банк России 12 июля 2024 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «1000-летие основания г. Суздаля» серии «Города» (каталожный № 5111-0507).

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», дата: «2024 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение комплекса зданий Суздальского кремля на фоне выполненной в технологии лазерного матирования панорамы древнего города; внизу в обрамлении древнерусского орнамента, выполненного в технологии лазерного матирования, — стилизованная рельефная фигура сокола — геральдического символа Суздаля; вверху по окружности — рельефная надпись: «1000-ЛЕТИЕ СУЗДАЛЯ».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI