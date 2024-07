«Траектория адаптации» Политеха выходит на Северо-Запад

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Образовательный проект о наставничестве «Траектория адаптации» общественного института «Адаптеры» СПбПУ стал одним из победителей всероссийского конкурса «Росмолодёжь. Гранты» среди вузов.

Всего в 2024 году на конкурс поступило 2575 заявок от 285 учебных заведений страны, а выиграл 481 проект от 160 вузов.

Для образовательного проекта политехников это будет уже второй сезон. Впервые команда «Траектории» победила в конкурсе грантов в апреле 2023 года — тогда на реализацию проекта ребята получили 1 117 000 рублей. Первый сезон включал в себя четыре ключевых мероприятия по созданию площадки для обмена опытом и знаниями между студенческими объединениями наставничества вузов Санкт-Петербурга. Более 400 молодых активистов из 17 высших учебных заведений города приняли участие в проектных сессиях, нетворкингах, лекционных треках и воркшопах, организованных командой проекта. Самые активные участники проекта получили возможность поехать на трехдневный слёт в Ленинградской области, где их ожидало ещё больше полезного и интересного.

В этом году финансовая поддержка проекта составила уже 4 320 625 рублей. В новом сезоне «Траектория адаптации» обещает удивить масштабами — проект открывает двери для студентов всего Северо-Западного федерального округа. Образовательная программа второго сезона включает в себя четыре трека: лидерство, карьера, медиакоммуникации и ивент-менеджмент. На каждом образовательном треке участников ожидают встречи с экспертами, открытые дискуссии и кейсы от компаний.

Первым этапом проекта станет онлайн-форум, который пройдёт на интернет-площадке в формате открытого лектория. В течение дня участники смогут посетить лекции и пообщаться с экспертами в рамках каждого из образовательных треков, чтобы пополнить свои знания или закрепить уже имеющиеся.

Ключевым этапом проекта станет форум в Санкт-Петербурге в октябре — делегации из более чем 20 университетов разных городов округа съедутся в культурную столицу, чтобы поучаствовать в трёхдневной образовательной программе. Самые активные слушатели лектория также смогут получить приглашение на форум. По мере участия в форуме молодые активисты смогут выстроить персональную траекторию развития — в рамках каждого образовательного трека будет предоставлен широкий выбор мероприятий.

На площадке форума пройдут дискуссии, где студенты смогут обсудить современные вызовы и возможности лидерства, встречи с представителями ведущих компаний, которые поделятся собственным опытом и дадут ценные советы по карьерному планированию, кейс-чемпионаты, обучающие сессии по созданию и развитию бренда наставнических организаций и мастер классы по организации крупных мероприятий.

