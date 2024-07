При поддержке «Роснефти» проходит детский музыкальный фестиваль «Белый пароход-2024»

Source: MIL-OSI Russian Language News

При поддержке «Роснефти» в Москве и Санкт–Петербурге пройдут отчетные гала-концерты Всероссийского детского музыкального фестиваля «Белый пароход-2024». Концертная программа «Это навсегда, ребята!» приурочена к 95-летнему юбилею легендарного композитора Александры Пахмутовой.

Гала-концерт участников фестиваля состоится 12 июля в Москве в зале им. П.И. Чайковского, 14 июля – в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.

В исполнении хора и юных солистов прозвучат самые популярные и любимые песни прославленного композитора. На песнях Александры Пахмутовой, звучавших в исполнении многих прославленных мастеров сцены, выросло не одно поколение. На одной сцене с ребятами выступят выдающиеся оперные солисты Любовь Петрова, Василий Ладюк, Игорь Морозов, Олег Диденко и «Квартет ПРО» в сопровождении Российского национального молодёжного симфонического оркестра.

Участники «Белого Парохода» с оглушительным успехом выступали на лучших сценах страны: в Московском Международном Доме Музыки, Дворце на Яузе, театре «Новая Опера», а также в концертных залах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Владивостока, Нижнего Новгорода и др.

«Роснефть» является генеральным спонсором фестиваля с 2022 года. «Белый Пароход» – детский благотворительный музыкальный проект, не имеющий аналогов в мире. Ежегодно организаторы фестиваля проводят конкурсные прослушивания среди детей со сложной судьбой для их дальнейшего участия в уникальной летней вокально-хоровой школе под руководством высокопрофессиональных педагогов по вокалу, актерскому мастерству, хоровому пению, игре на музыкальных инструментах и хореографии. В этом году в фестивале принимают участие одаренные воспитанники детских домов, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья из 50 регионов РФ, в том числе из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также из Республик Абхазия и Беларусь.

За время существования фестиваля, в нем приняло участие более 1 500 детей со всей России, многие из которых решили профессионально заниматься музыкой. Некоторые из них продолжают участвовать в фестивалях уже в качестве педагогов и приглашённых артистов.

Справка: Компания активно участвует в значимых событиях российской культурной жизни и поддерживает проекты, направленные на возрождение духовных и национальных ценностей страны. В мае 2024 года при поддержке «Роснефти» состоялся праздничный концерт народной артистки СССР Александры Пахмутовой, приуроченный к 95-летию легендарного композитора. Концерт прошел на малой родине Пахмутовой – в городе-герое Волгоград в рамках программы «В песне – жизнь моя».

