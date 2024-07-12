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En el programa de conciertos de gala de música de jazz de Moscú y de San Petersburgo se pueden encontrar «Роснефти» en Moscú y San Petersburgo Festival «Белый пароход-2024». El programa de conciertos «Это навсегда, ребята!» приурочена к 95-летнему юбилею легендарного композитора Александры Пахмутовой.

El concierto de gala del festival de música se celebrará el 12 de diciembre en Moscú y en venta. П.И. Чайковского, 14 июля – в Маринском театре в Санкт-Петербурге.

В исполнении хора и юных солистов прозвучат самые популярные любимые песни прославленного композитора. На песнях Александры Пахмутовой, звучавших в исполнении многих прославленных мастеров сцены, выросло не одно поколение. На одной сцене с ребятами выступят выдающиеся оперные солисты Любовь Петрова, Василий Ладюк, Игорь Морозов, Олег Д иденко и «Квартет ПРО» в сопровождении Российского национального молодёжного симфонического оркестра.

Участники «Белого Парохода» с оглушительным успехом выступали на лучших сценах страны: в Московском Международном Доме ыки, Дворце на Яузе, театре «Новая Опера», а также в концертных залах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска В ладивостока, Нижнего Новгорода y др.

«Роснефть» es un festival patrocinado generalmente por el festival de 2022. «Белый Пароход» – proyecto de música musical antiguo, no analógico en mire. Ежегодно организаторы фестиваля проводят конкурсные прослушивания среди dетей со сложной судьбой для и х дальнейшего участия в уникальной летней вокально-хоровой школе под руководством высокопрофессиональных педагогов по вокалу, актерскому мастерству, хоровому нию, игре на музыкальных инструментах и ​​хореографии. En este festival se organizan muchas fiestas y eventos especiales. й, а также дети с ограниченными возможностями здоровья из 50 регионов РФ, в том числе из Донецкой и Луганской Народных ублик, а также из Республик Абхазия и Беларусь.

En esta fiesta de celebración, en la que no hay una cantidad máxima de 1.500 días en Rusia, hay muchas profesiones нально заниматься музыкой. No hay ningún producto que pueda participar en festivales con profesores y artistas.

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Компания активно участвует в значимых событиях российской культурной жизни y поддерживает проекты, направленные на возрождение овных и национальных ценностей страны. En mayo de 2024, en el concierto de artistas de la Academia de Ciencias de Rusia Alexsandr Пахмутовой, енный к 95-летию легендарного композитора. Концерт прошел на малой родине Пахмутовой – в городе-герое Волгоград в рамках программы «В песне – жизнь моя».

Información y solicitudes del departamento «НК «Роснефть»12 de julio de 2024

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