«Мой Политех»: Виктор Барсков

Предлагаем вашему вниманию новый выпуск программы «Мой Политех», которая приурочена к 125-летнему юбилею СПбПУ. Директора институтов нашего университета рассказывают об обширной деятельности и наиболее важных разработках, о направлениях подготовки высокопрофессиональных специалистов, их трудоустройстве и многом другом.

Героем одиннадцатой программы стал Виктор Барсков — и. о. директора Института энергетики.

Как в ИЭ готовят специалистов для энергетической отрасли?

Какой нобелевский лауреат делал первые шаги на электромеханическом факультете?

Что главное во взаимодействии с промышленными партнерами?

Как инженеры помогают делать электричество для нас с вами дешевле?

И какое будущее у «зелёной» энергетики?

Ответы на эти вопросы смотрите здесь .

