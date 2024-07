Михаил Мишустин провёл совещание по экономическим вопросам

Source: MIL-OSI Russian Language News

М.Мишустин: «Динамика остаётся высокой. В мае рост немного ускорился относительно апреля – до 4,5%. Если же взять статистику за пять месяцев, то валовой внутренний продукт прибавил 5% к аналогичному периоду прошлого года. Это существенно выше прогнозов».

Совещание по экономическим вопросам

Вступительное слово Михаила Мишустина:

Добрый день, уважаемые коллеги!

Сегодня обсудим текущую ситуацию в экономике. Динамика остаётся высокой. В мае рост немного ускорился относительно апреля – до 4,5%. Если же взять статистику за пять месяцев, то валовой внутренний продукт прибавил 5% к аналогичному периоду прошлого года.

Это существенно выше прогнозов, вопреки всем попыткам извне нам помешать.

Показатели реального сектора также в плюсе. С января по май обрабатывающая промышленность выросла почти на 9%.

Одним из ключевых драйверов остаётся машиностроение, которое показало двузначные темпы роста.

Что очень важно – продолжается рост инвестиций. А это значит, что создаётся хороший задел на будущее. По итогам I квартала они увеличились почти на 15%, в основном за счёт машин и оборудования, вложений в объекты интеллектуальной собственности.

У компаний есть собственные ресурсы для этого, так как увеличивается их прибыль. Стали активно вкладывать свои средства в развитие и регионы.

Наблюдается очень высокая потребительская активность, прежде всего за счёт роста частных доходов. Однако этот же фактор вносит вклад и в рост инфляции. По состоянию на 1 июля она составила 4,5% с начала года.

Коллеги, надо этим вопросом постоянно заниматься. От этого зависит уровень жизни наших граждан.

Несмотря на летний период, нужно постоянно мониторить макроэкономическую ситуацию, и при необходимости оперативно корректировать наш план действий в этой сфере. И конечно, во взаимодействии с Банком России.

Кроме того, напомню, что мы вступили в самую активную фазу формирования федерального бюджета на следующие три года и новых национальных проектов. Они очень тесно связаны и нацелены на решение ключевых задач, о которых говорил Президент.

Сейчас идёт обсуждение самых важных мер, которые включены в эти документы. Уже в начале осени предложения по нацпроектам необходимо будет направить в Государственный совет.

Прошу вас обеспечить соблюдение всех запланированных сроков. Вовремя заявить потребности и отработать их с Министерством финансов.

Хочу особо отметить, что началась уборка урожая, впереди осенние полевые работы. Необходимо тщательно контролировать, чтобы наши сельхозпроизводители имели для этого всё необходимое, были обеспечены техникой, горюче-смазочными материалами, семенами. Не только по объёмам, но и по приемлемым ценам – здесь также надо внимательно отрабатывать, чтобы насытить рынок качественной и доступной сельхозпродукцией.

