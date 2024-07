Дмитрий Чернышенко: С помощью портала госуслуг подано уже более 2 млн заявлений в вузы и колледжи

Source: MIL-OSI Russian Language News

В университетах и колледжах России продолжается приёмная кампания. С помощью портала госуслуг подано уже более 2 млн заявлений в вузы и колледжи, об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко. В этом году на суперсервисе портала «Госуслуги» – «Поступление в вуз онлайн» абитуриенты могут не только подать заявление в любой вуз России, но и заранее найти будущего работодателя, заключив с ним договор на целевое обучение. Такой формат позволяет студенту получить поддержку уже во время учёбы, а затем гарантированно трудоустроиться.

«По поручению Президента России Владимира Путина в нашей стране создаются все необходимые условия для подготовки квалифицированных кадров. Одним из инструментов, помогающих укреплять наш кадровый потенциал, является суперсервис “Поступление в вуз онлайн„. С его помощью абитуриенты могут подать заявления в высшие учебные заведения дистанционно – через госуслуги. Этой опцией воспользовались уже свыше 460 тысяч человек, подав 1,6 млн заявлений. Приём заявлений будет продолжаться ещё 2 недели, до 25 июля. Суперсервис также позволяет подать заявку на целевое обучение. Напомню, что в этом году воспользоваться такой возможностью в рамках установленной квоты смогут до 145 тысяч студентов, на сегодня более 50 тысяч абитуриентов уже подали заявки на целевое обучение», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что приём заявлений в организации среднего профессионального образования продолжится до 15 августа. Колледжи, в которых останутся места, могут продлить приём до 25 ноября.

Целевое обучение для студентов – это возможность отучиться на перспективном направлении, получать во время учёбы стипендию и трудоустроиться сразу после выпуска. А для работодателей – гарантия, что через несколько лет к ним придут работать высококвалифицированные специалисты.

В 2024 году количество бюджетных мест на целевое обучение в университетах по сравнению с прошлым годом увеличилось на 6%, подчеркнул глава Минобрнауки Валерий Фальков. При этом с мая вступил в силу закон о новом механизме приёма абитуриентов на целевое обучение. Теперь заказчик размещает свои предложения на платформе «Работа России».

«Новый механизм с использованием цифровой платформы позволяет сделать приём на целевое обучение открытым и прозрачным для выпускников школ со всех концов страны. На платформе абитуриенты могут изучить предложения от потенциальных работодателей, а затем подать заявление на госуслугах или прямо в приёмную комиссию вуза», – сказал Валерий Фальков.

Готовить кадры для ключевых отраслей экономики, в частности, призван федеральный проект «Профессионалитет». Более 1250 современных и оснащённых колледжей в текущей приёмной кампании ожидают абитуриентов. После поступления они смогут получить востребованную специальность, опыт на производствах и стать специалистами, которые высоко ценятся на рынке труда. В «Профессионалитете» уже участвуют более 1,8 тыс. опорных предприятий-работодателей в 79 регионах страны.

«Сегодня мы можем уверенно сказать, что интерес к среднему профессиональному образованию становится трендом. Ребята с высоким средним баллом аттестата активно идут в колледжи и техникумы. Флагманом развития системы является федеральный проект “Профессионалитет„. Непосредственное участие в разработке образовательных программ проекта принимает будущий работодатель, а также берёт ребят к себе на практику с возможностью последующего трудоустройства. Абитуриенты могут направить документы несколькими способами, среди которых – через портал “Госуслуги„. Что важно, в этом году услуга дополнена возможностью заключения договора о целевом обучении. В рамках текущей приёмной кампании уже подано свыше 450 тыс. заявлений через портал “Госуслуги„, в том числе в колледжи “Профессионалитета„», – сказал Министр просвещения Сергей Кравцов.

Если абитуриент планирует связать свою жизнь с наукой, то выбрать будущую специальность можно с помощью навигатора по научным специальностям, созданного по национальному проекту «Наука и университеты». Найти навигатор можно на сайте: наука.рф. На платформе можно найти информацию о направлениях подготовки и специальностях бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры почти 500 вузов по всей стране.

Опыт идущей приёмной кампании подтверждает, что подача заявления в вуз или колледж через «Госуслуги» значительно облегчает процесс передачи документов и сохраняет абитуриентам драгоценное время. Только в первые часы приёмной кампании этого года в вузы через портал было подано свыше 16 тыс. заявлений, что превышает количество заявлений в тот же период прошлого года в три раза.

О скорости и удобстве сервиса «Поступление в вуз онлайн» говорят цифры: в 2023 году самое быстрое заявление было подано всего за 1 минуту 3 секунды. Подать документы можно сразу в пять вузов, выбрав до 5 направлений обучения в каждом, получать уведомления от куратора в личном кабинете, записаться на дополнительные вступительные испытания и даже отправить оригинал аттестата – всё это можно сделать на «Госуслугах», которые развиваются по национальному проекту «Цифровая экономика».

