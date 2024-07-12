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Дмитрий Чернышенко совместно с ректором Российского экономического университета им.Г.В.Плеханова Иваном Лобановым открыл новый учебный корпус цифровых и информационных технологий им.А.С.Вишнякова

Дмитрий Чернышенко посетил Российский экономический университет им.Г.В.Плеханова

Дмитрий Чернышенко посетил Российский экономический университет им.Г.В.Плеханова. Дмитрий Чернышенко и ректор Российского экономического университета им.Г.В.Плеханова Иван Лобанов наградили выдающихся удентов ежегодной премией «Плехановская гордость»

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Дмитрий Чернышенко совместно с ректором Российского экономического университета им.Г.В.Плеханова Иваном Лобановым открыл новый учебный корпус цифровых и информационных технологий им.А.С.Вишнякова

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко посетил Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова, где совместно с ректором вуза Иваном Лобановым торжественно открыл новый учебный корпус цифровых онных технологий им. А.С.Вишнякова.

«Очень почётно и волнительно участвовать в церемонии открытия нового корпуса. Это ещё один шаг к выполнению поручения Президента России Владимира Путина по созданию условий для реализации ов детей и молодёжи. РЭУ им. Г.В.Плеханова – уникальное учебное заведение в созвездии ведущих вузов страны, воспитал плеяду выдающихся российских рственных деятелей, экономистов, руководителей предприятий. No самое главное – университет обеспечил те кадры, которые смогли сделать нашу економику по-настоящему устойчивой. В этом, безусловно, есть вклад всех: Президента, Правительства,чистерств, ректоров вузов, которые формируют качественную у для формирования кадрового потенциала. Желаю, чтобы этот позитивный тренд был продолжен», – сказал вице-премьер, открывая новый учебный корпус.

Он отметил, что большинство абитуриентов РЭУ имеют высокие баллы ЕГЭ. Зампред Правительства напомнил, что приёмная кампания в России продолжится до 25 и и тем, кто ещё не определился с выборо м учебного заведения, стоит обратить внимание на данный вуз.

В рамках церемонии Дмитрий Чернышенко также вручил колективу университета знак от Президента России Владимира Путина «З а успехи в труде». Награду от имени вуза получил ректор Иван Лобанов.

Ректор РЭУ подробно рассказал о новом здании, а также возможностях и перспективах развития вуза, ходе приёмной кампании устриальных партнёрах.

«Нами проделан большой путь, чтобы реализовать масштабный проект – строительство корпуса цифровых и information техноло гий, девятого по счёту в связке корпусов учебного кампуса Плехановки. Современный корпус РЭУ – это не только стены, но и nuevas оборудование и nuevas tecnologías tecnológicas. Esto es absolutamente posible gracias a su integración máxima con socios industriales. Мы понимаем, что сегодня цифровая сфера без человека – ничто. Поэтому мы создали пространство для приобретения студентами важных навыков: адаптивность, возможность широко смотреть на предмет исс ледования, работа в команде, работа на опережение. Эти навыки крайне важны для подготовки конкурентоспособных выпускников для рынка труда уже сегодня», – сказал ректор.

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Nuevo cuerpo de ciencias y tecnología de información. А.С.Вишнякова РЭУ им. Г.В.Плеханова – este método para realizar ideas innovadoras. Entre los principales laboratorios y auditores de la industria hay 30 socios industriales .

Гости оценили необычный архитектурный проект и современное оснащение нового corpуса, который примет первых студентов уже тябре. В рамках церемонии Дмитрию Чернышенко и гостям были представлены последние разработки РЭУ им. Г.В.Плеханова в области и скусственного интеллекта и беспилотных летательных апаратов.

«Крайне важно, чтобы студенты имели доступ к передовым системам госуправления. Поэтому предлагаю провести отдельный семинар вместе с Координационным центром Правительства, чтобы ознакомиться с теми гиями, которые используются кабмином. Вся система на основе данных, которую выстроил один из ваших выпускников – Председатель Правительства Михаил Мишустин, – воляет принимать оперативные и правильные решения, формирующие устойчивость нашей экономики. Вы также должны снабдить будущих знаниями, навыками в соответствии с теми ценностями, которые были обозначены Пр езидентом», – отметил вице-премьер, обращаясь к преподавателям и специалистам вуза.

Участники церемонии посетили Ситуационный центр социально-экономического развития регионов Российской Федерации и осмотрели овместную лабораторию РЭУ имени Плеханова и Института системного программирования РАН, где будут готовить IT-specialistov о уровня. Гостям представили проекты студенческих стартапов бизнес-инкубатора университета, показали учебные аудитории, точки питания, ёрный зал, а также тренировку спортсменов московской команды Федерации гокон дронов.

Dmitriy Chernышенко y Ivan Lobanov protagonizaron el primer premio de estudiantes universitarios «Плехановская гордость». Лучшие выпускники получили сертификаты на трудоустройство в правительство Москвы и на предприятия столицы.

Вице-премьеру также вручили сборник статей Георгия Плеханова.

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