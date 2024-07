Дмитрий Чернышенко: В рамках Десятилетия детства важны качественные изменения во всех сферах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Дмитрий Чернышенко провёл заседание Координационного совета при Правительстве по проведению в России Десятилетия детства

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл заседание Координационного совета при Правительстве по проведению в России Десятилетия детства. С июня этого года вице-премьер по решению Михаила Мишустина назначен председателем совета.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Министра просвещения Александр Бугаев, первый заместитель Министра труда и социальной защиты Ольга Баталина, первый заместитель Министра внутренних дел Александр Горовой, заместитель Министра здравоохранения Евгения Котова, статс-секретарь – заместитель Министра культуры Надежда Преподобная, председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, а также представители субъектов Российской Федерации.

На встрече подвели промежуточные итоги, а также обозначили новые предложения и подходы к реализации мероприятий Десятилетия детства. Представители субъектов поделились своим опытом решения социальных вопросов, касающихся материнства и детства и помощи семьям участников СВО. Они также рассказали об эффективных практиках социальных учреждений регионов, включая семейные МФЦ.

Как отметил вице-премьер, лучшие практики пилотных проектов в дальнейшем будут размещены на цифровой платформе Десятилетия детства.

«Десятилетие детства, объявленное Президентом, призывает федеральные и региональные власти подходить неформально к решению социальных вопросов. Важны качественные изменения во всех сферах: образовании, здравоохранении, культуре и спорте, социальной защите и безопасности. Это должны прочувствовать все российские семьи. Координационный совет добился заметных улучшений в интересах будущего наших детей. И сегодня мы задействуем новые инструменты, включая национальный проект “Молодёжь и дети„, направленные на комплексное решение данных вопросов», – сказал Дмитрий Чернышенко, открывая заседание.

Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Ольга Баталина рассказала о поддержке семей с детьми.

«Повышение качества жизни семей с детьми и поддержка рождаемости – ключевые задачи, поставленные Президентом России в Год семьи. Комплексная поддержка включает развитие инфраструктурных проектов. Так, действуют семейные МФЦ, которые предоставляют социальные услуги всем семьям независимо от дохода, помогая им преодолевать различные жизненные трудности», – отметила она.

Помимо этого, благодаря работе домашних микрореабилитационных центров сформирована комфортная, доступная и непрерывная среда для получения реабилитационных услуг детьми-инвалидами и их семьями. В 99 таких центрах, созданных в 57 регионах страны, помощь получили более 7 тысяч семей.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что семейные МФЦ открыты практически в каждом третьем регионе России – на сегодняшний день в 38 субъектах работают 69 таких отделений. Он также призвал Минтруд при участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, активно продолжать работу по созданию сети специализированных соцслужб, семейных многофункциональных центров, комплексно решающих проблемы семей с детьми, чтобы в регионах была доступна оперативная помощь в режиме «одного окна».

Вице-премьером была поддержана инициатива с оказанием экстренной и анонимной психологической помощи детям и их родителям по телефону доверия. Он поручил проработать вопрос с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по созданию короткого номера службы – 124. Зампред Правительства также попросил замминистра труда и соцзащиты взять под личный контроль проработку вопроса создания и функционирования детского телефона доверия в новых регионах.

Первый заместитель Министра просвещения Александр Бугаев рассказал о реализации мероприятий по поддержке семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Он отдельно остановился на организации оказания психологической поддержки детям и членам семей участников специальной военной операции. Первый замминистра просвещения также осветил вопросы формирования системы органов опеки и попечительства в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

«По итогам I квартала 2024 года в 85 субъектах Российской Федерации выявлено 10,5 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 2,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Сокращение численности наблюдается в 47 субъектах Российской Федерации. Наибольшее снижение – более чем на 25% – продемонстрировали восемь регионов. Данная динамика стала результатом проведения комплексной работы по профилактике социального сиротства», – добавил Александр Бугаев.

Дмитрий Чернышенко отметил важность оказания своевременной помощи и поддержки семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Вице-премьер поручил Министерству просвещения продолжить совместную с Минздравом, Минтрудом и субъектами Российской Федерации работу по профилактике социального сиротства.

Заместитель Министра здравоохранения Евгения Котова поделилась практиками медицинской помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В рамках этой работы была сформирована система индивидуального консультирования женщин в состоянии репродуктивного выбора, более чем 1,8 миллиона женщин оказана правовая, психологическая и медико-социальная помощь на амбулаторном этапе.

Помимо этого, замминистра сообщила о комплексной медицинской помощи детям в домах ребёнка, мероприятиях по проведению диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и оказанию помощи детям, страдающим редкими (орфанными) заболеваниями.

«Субъектам рекомендуется обратить внимание на такую меру, как диспансеризация, и следовать всем программам лечения детей. Кроме того, стоит уделить внимание состоянию здоровья детей, проживающих на присоединённых территориях. Это было одним из первых поручений главы государства», – отметила Евгения Котова.

Заместитель председателя правления «Движения первых» Соня Погосян рассказала о проведении параспартакиады для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в рамках всероссийского проекта «Вызов первых». Региональные этапы соревнований проводились совместно с Минпросвещения, Министерством спорта и Росмолодёжью с марта по май 2024 года. В них приняли участие более 4,5 тысячи детей, в том числе более 400 детей с различными нозологиями.

Дмитрий Чернышенко поддержал проведение спартакиады и развитие паралимпийских инициатив в целом и призвал Минпросвещения совместно с Минфином проработать вопрос о возможности предоставления грантов на развитие спортивной инфраструктуры и поощрение педагогических работников, занятых в этом направлении.

По итогам заседания вице-премьер поручил провести работу по ребрендингу проекта Десятилетия. Министерству просвещения совместно с Координационным центром Правительства поручено выстроить систему контроля за статистикой в рамках Десятилетия детства, разработать дашборды для мониторинга показателей и скорректировать их с учётом указа Президента о национальных целях.

Зампред Правительства также призвал сделать более доступным цифровое удостоверение на портале госуслуг для оперативного получения льгот.

