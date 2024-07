Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Всемирный банк включил Россию в категорию стран с высоким уровнем дохода населения. Но всё ли так просто? Об этом можно узнать благодаря традиционному дайджесту #ГУУговорит, в котором эксперты нашего университета обсуждают также визит в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди, инвестиции в золото, субсидирование внутренних авиарейсов, курс валют на год и влияние высотной застройки на образование смерчей в Москве.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков указал на выгоду для США от закупок российского урана. «Действительно, Россия очень конкурентоспособна на этом рынке: качественная продукция, быстрая поставка и большие объемы производства, потому что обогащенный уран производит ограниченный круг стран и у многих ограниченные возможности», – указал эксперт.

— Также Максим Чирков указал на негативные последствия антироссийских санкций для Евросоюза. «Это особенно заметно именно на «локомотивах» европейской экономики, на Германии — это номер один в Евросоюзе по ВВП. Мы в прошлом году наблюдали негативные тенденции в западных экономиках, и вообще, допустим, на немецких ток-шоу, наверное, самым популярным словом стала деиндустриализация», — заявил экономист.

— Ещё Максим Чирков объяснил причины возможного повышения пошлин. «В целом, повышение пошлин делается для разгрузки судов и повышает риски для граждан и организаций, которые неправомерно обращаются в суд, заявляя иск по тем или иным вопросам», – говорит специалист.

— Помимо этого Максим Чирков оценил принятие законопроекта о соцсчёте и соцвкладе. «Это правильная инициатива. Действие таких привилегированных ставок по вкладам и счетам распространяется всего на один счёт для каждого человека на сумму до 50 тысяч рублей. Нет сомнений, что воспользоваться условиями смогут люди, которым действительно следует помогать», – поделился мнением Максим Чирков.

— Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков рассказал о расширении программы субсидирования региональных авиарейсов. «Принятые меры необходимы для решения важной социальной задачи — исключения транспортной дискриминации населения удаленных пунктов и обеспечения того же уровня мобильности, как и у остальных жителей страны для беспрепятственного доступа к социальным, в первую очередь, образовательным и лечебным услугам», – отметил специалист.

— Доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Ирина Милькина объяснила, как связаны смерчи и массовая застройка. «Строительство районов в форме параллелепипедов может создавать области, в которых происходит сильное вихревое движение. Думаю, многие замечали, что во дворах в форме колодцев, окружённых высокими домами, часто гуляет сильный ветер», – говорит эксперт.

— Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина рассказала, как получить кешбэк за путевки в детский лагерь. Несмотря на то, что программа кэшбека для держателей карты «МИР» в этом году не продлилась, есть другие способы. «Перечень категорий населения, которые могут воспользоваться господдержкой при организации детского отдыха есть на сайтах региональных органов власти», – говорит экономист.

— Ещё Галина Сорокина обсудила сокращение дефицита бюджета РФ. «Доходы федерального бюджета рассчитаны на основе экспортных цен на нефть марки Urals, равных $71,3 за баррель, и газ ($268,8 за тысячу кубометров), и если цена на нефть была выше расчетной в марте и начиная с середины мая, то цены на газ опускались ниже плановых только в феврале. Налицо рост сверхплановых нефтегазовых доходов», — уточняет эксперт.

— Также Галина Сорокина рассказала об изменениях в семейной ипотеке в университетском канале в «Дзен». «Программа вряд ли решит проблемы молодых семей больших городов при отсутствии ранее приобретенного жилья, однако построить жилье в малых городах по программе пока реально», – утверждает специалист.

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» ИЭФ ГУУ Николай Кузнецов отреагировал на публикацию рейтинга Всемирного банка, где Россия попала в категорию стран с высоким уровнем дохода населения. Валовый национальный доход (ВНД) вырос до 14,25 тысячи долларов США на человека в год. «Весь рост цен, вызванный затруднениями в логистике, проблемами с расчетами, скачками курса национальной валюты, он там, он увеличивает ВНД. Так что большой ВНД вовсе не означает, что человеку при этом хорошо жить», – приводит аргументы эксперт.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов обсудил приезд в Москву премьер-министра Индии Нарендры Моди. «Сотрудничество между странами имеет огромный потенциал развития по целому ряду направлений. Вместе с тем, политика Нарендры Моди будет ориентирована как на углубление сотрудничества с Россией, так и на гибкое сохранение эффективного взаимодействия со странами Запада», – предупреждает экономист.

— Также Евгений Смирнов на канале ГУУ в «Дзен» рассказал о сферах сотрудничества России с Ираном. «События февраля 2022 года и последовавшие за ними геополитические изменения стали катализатором для вывода взаимодействия Москвы и Тегерана на качественно новый уровень», – напоминает эксперт.

— Кроме того Евгений Смирнов дал рекомендации по инвестициям в золото. «Сегодня можно покупать золото через разные глобальные цифровые платформы. Это удобно с точки зрения содержания активов в хранилище компании, владеющей платформой. Такое «цифровое» золото можно легко купить и продать. Это очень ликвидный инструмент для инвесторов», – рассказал эксперт.

— Профессор кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Виктор Титов проанализировал победу лейбористов на парламентских выборах в Великобритании. В частности, он говорит о новом премьер-министре Кире Стармере: «Человек сбалансированный и очень гибкий, главное достоинство которого (судя по его карьере и сегодняшней риторике) – умение приспосабливаться к политической конъюнктуре и нежелание брать на себя реальную политическую ответственность за принятие стратегических решений».

— В продолжение темы Виктор Титов разбирает итоги второго тура парламентских выборов во Франции. «Рискну предположить, что «националисты» на этих выборах стали, в определенной степени, жертвой эффекта завышенных ожиданий – и своих собственных, и многочисленных «экспертов», вещавших о предстоящей безоговорочной победе Национального объединения», – считает эксперт.

— Также Виктор Титов рассмотрел возможных посредников в урегулировании конфликта на Украине. «На данном этапе никто из признанных «глобальных держав» не способен выступить посредником, а тем более, гарантом прекращения огня на Украине. США, ЕС и Китай, которых Зеленский призывает в «гаранты» чего-то там (то ли перемирия, то ли «территориальной целостности Украины» в непонятно уже каких границах), — отпадают сразу», – рассуждает специалист.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ, эксперт Госдумы и Центробанка РФ Константин Андрианов даёт прогноз курса валют. «Экономический спад, наблюдаемый в подавляющем большинстве стран еврозоны, в том числе в Германии, политическая неопределенность во Франции и антироссийская санкционная активность Брюсселя могут серьезно давить на евро и в любой момент привести к краху этой валюты», – отмечает эксперт.

— Также Константин Андрианов рассказал может ли доллар опуститься ниже 80 рублей этим летом: «Не может. Нет и еще раз нет. И тому есть железобетонная причина: федеральный бюджет России на ближайший период сверстан из расчета 90,1 рубля за доллар, так что ждать, что правительство и ЦБ позволят доллару упасть ниже 90 рублей было бы наивно. И именно поэтому сейчас мы наблюдаем рукотворное сдерживание укрепления нашего рубля».

— Признавая, что прогноз валют на год вперёд априори не может быть точным, Константин Андрианов тем не менее пробует его сделать. О юане: «Очень вероятно, что он будет примерно в сегодняшних рамках в районе 12 рублей за юань, если, конечно, никаких сюрпризов не устроит наш Центробанк», – говорит Константин Андрианов.

— Доцент кафедры частного права ГУУ Владимир Попов на университетском канале «Дзен» оценил нововведения служб проката средств индивидуальной мобильности (СИМ). «Давно назрели меры по регулированию использования СИМ. Напомню, что само понятие «средства индивидуальной мобильности» и особенности движения на них появились в правилах дорожного движения совсем недавно, с 1 марта 2023 года», – сказал эксперт.

Впереди выходные и есть возможность покататься на самокатах в своё удовольствие. Только будьте осторожны и соблюдайте правила.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI