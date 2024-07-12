ГУУ вошел в Топ-20 медиарейтинга российских вузов

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Информационно-аналитическая компания «Медиалогия» опубликовала медиарейтинг всех российских высших учебных заведений за июнь 2024 года.
Государственный университет управления вошел в Топ-20, заняв 18 место.
Рейтинги построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 93 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Все участники оценивались по специально разработанному МедиаИндексу – показателю системы Медиалогия, позволяющему качественно проанализировать эффективность PR. Индекс рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа и включает три показателя: индекс цитируемости, заметность сообщения и его качественную составляющую.
Наиболее заметным событием месяца, которое освещали СМИ, стал комментарий директора Института экономики и финансов ГУУ Галины Сорокиной о том, с чем связана обсуждаемая в Госдуме инициатива разрешить преподавателям и пожарным выход на пенсию с 50 лет.
Напомним, что в этом году ГУУ также вошел в число лучших вузов по уровню зарплат в финансовой и правовой сфере, а также в рейтинги Forbes «Лучшие российские вузы – 2024» и RAEX-100.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 12.07.2024
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