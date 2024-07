ГУУ вошел в Топ-20 медиарейтинга российских вузов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Информационно-аналитическая компания «Медиалогия» опубликовала медиарейтинг всех российских высших учебных заведений за июнь 2024 года.

Государственный университет управления вошел в Топ-20, заняв 18 место.

Рейтинги построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 93 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Все участники оценивались по специально разработанному МедиаИндексу – показателю системы Медиалогия, позволяющему качественно проанализировать эффективность PR. Индекс рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа и включает три показателя: индекс цитируемости, заметность сообщения и его качественную составляющую.

Наиболее заметным событием месяца, которое освещали СМИ, стал комментарий директора Института экономики и финансов ГУУ Галины Сорокиной о том, с чем связана обсуждаемая в Госдуме инициатива разрешить преподавателям и пожарным выход на пенсию с 50 лет.

Напомним, что в этом году ГУУ также вошел в число лучших вузов по уровню зарплат в финансовой и правовой сфере, а также в рейтинги Forbes «Лучшие российские вузы – 2024» и RAEX-100.

