«Гармония» Политеха и «Газпром Газификация» провели благотворительную выставку

8 июля, в День семьи, любви и верности, в компании «Газпром Газификация» прошла благотворительная творческая встреча и выставка картин выпускника Политеха, члена Союза художников России Александра Дудорова.

Мероприятие состоялось в рамках стратегического социального партнёрства Добро.Центра «Гармония» Политеха и компании «Газпром Газификация». В уютной и дружеской атмосфере участники знакомились с творчеством политехников, авторскими художественными работами и могли приобрести понравившуюся картину.

В День семьи, любви и верности очень символично проводить благотворительные мероприятия, направленные на поддержку семей и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, которые нуждаются в любви, теплоте и участии. И это счастье, когда вместе объединяются не только сильные лидеры, ведущие организации каждый в своей сфере — Политех Петра и “Газпром газификация”, — но и сами работники, и студенты , — подчеркнула директор Добро.Центра «Гармония» Татьяна Нам.

Для Александра Дудорова творчество — это больше чем призвание, это возможность по-особому взглянуть на мир вокруг, раскрасить его, подарить ему новые, светлые тона. Через творчество он стремится помогать нуждающимся, делится навыками и жертвует средства на благотворительность.

В каждом человеке заложена потребность делать добро. У нас появилась возможность помочь — и мы это сделали , — говорит Александр Дудоров.

Все средства, вырученные с продажи картин, будут направлены на помощь детям Донбасса, детям с онкологическими заболеваниями в благотворительный фонд AdVita и воспитанницам социального центра «Маша».

Во время творческого вечера состоялась викторина с памятными подарками, а особый шарм встрече придало выступление куратора авторского клуба «ПолиНова» Добро.Центра СПбПУ Марии Гунер.

Люди искусства всегда откликались своими творениями на вызовы времени. И сегодня как никогда миру требуется свет и тепло настоящего искусства. Я рада участвовать в таком мероприятии и поделиться своим творчеством с открытыми и искренним людьми , — рассказала молодая поэтесса, член Российского союза писателей Мария Гунер (творческий псевдоним — Мэри Дарк).

12 июля «Газпром Газификация» исполнилось три года, но только за этот учебный год вместе мы смогли собрать и передать на благотворительные цели более 257 000 рублей. Поздравляем коллектив организации и благодарим за социальную активность и заинтересованность.

