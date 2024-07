В Запорожской области Марат Хуснуллин ознакомился с работой морского порта Бердянска и промышленного предприятия

Source: MIL-OSI Russian Language News

В ходе рабочей поездки в Запорожскую область Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин осмотрел Бердянский морской торговый порт и завод по производству кабельной продукции, а также провёл совещание по вопросам участия региона в национальных проектах.

«Посмотрел работу Бердянского морского торгового порта – важнейшего логистического объекта Запорожья. За два года восстановили большую часть портовой инфраструктуры: работают 6 причалов и 26 кранов, зернопогрузочные комплексы и зерновые склады, элеваторный терминал. Грузооборот порта за 2023 год составил 244 тыс. т, но потенциал для развития гораздо больше: он способен обеспечить перевалку продукции предприятий Донбасса и Новороссии. А для компаний из других регионов России Бердянский морпорт может служить транзитным хабом. Обсудили эти возможности развития с руководством субъекта», – рассказал вице-премьер.

Во время совещания с председателем правительства Запорожской области Ириной Гехт обсуждались шаги по участию региона в национальных проектах. Кроме того, вице-премьер обратил внимание, что в настоящее время в субъекте имеется большая потребность в новом жилье, поэтому необходимо увеличить объёмы жилищного строительства. Марат Хуснуллин поручил активнее привлекать застройщиков, а также наладить более тесное взаимодействие с Росреестром.

Также в ходе совещания затронули тему развития экономики и промышленного потенциала области. Как отметил Марат Хуснуллин, Фонд развития территорий внёс в единый реестр участников свободной экономической зоны очередное запорожское предприятие, которое наладит переработку старых автошин в резиновую крошку.

«На сегодня в СЭЗ вошли 22 запорожские компании с 2,7 млрд рублей инвестиций. Они планируют обеспечить работой более 7,2 тысячи человек, в том числе создав почти 3 тысячи новых рабочих мест. Один из крупнейших участников – Днепрорудненский железорудный комбинат», – сообщил он.

Завершая рабочую поездку в Запорожскую область, Марат Хуснуллин посетил завод, который после перезапуска в прошлом году начал производить 10 видов кабельной продукции.

