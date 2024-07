Source: MIL-OSI Russian Language News

12 июля 2024 года в ГУУ завершила работу Летняя инженерно-экономическая школа «Генератор Стирлинга», которая прошла в рамках реализации программы Передовой инженерной школы «РосГеоТех» Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова и Государственного университета управления.

В течение пяти дней для молодых учёных и преподавателей из ГУУ, ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, СКГМИ (ГТУ), ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, МГУ им. А.И. Куинджи, ГУАП и стипендиатов Фонда имени В.И. Вернадского проходили научно-образовательные, просветительские и культурные мероприятия.

Серию лекций провели как сотрудники и преподаватели ГУУ, так и представители команд, участвовавших в работе школы.

Директор Центра управления инжиниринговыми проектами ГУУ Владимир Филатов провёл лекцию «Инжиниринговые проекты в университете: от идеи до продукта», показав этапы процесса управления проектом, начиная с оценки внутренних и внешних факторов и заканчивая контролем выполнения проекта в соответствии с планом. Особое внимание было уделено реализации проектов в сфере реверс-инжиниринга. Директор ЦУИП ГУУ представил проекты, реализованные на базе Центра – работы, выполненные по заказу ООО «ТМХ Инжиниринг», ООО «Меркатор Калуга», работы в рамках государственных заданий, научный проект «АБРИС» Передовой инженерной школы «РосГеоТех».

Сотрудники кафедры «Строительные конструкции» Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых – доцент кафедры Анастасия Лукина и старший преподаватель Данила Чибрикин – провели обзор существующих методов расчёта строительных конструкций с применением искусственного интеллекта и продемонстрировали методологию построения нейронной сети для расчёта стержневых систем. На основе проведённого исследования был представлен анализ эффективности применения нейронной сети для расчёта строительных конструкций. Отдельно спикеры рассказали про работу с конструкциями из древесины: конструкционные свойства материала и его недостатки, классы деревянных конструкций и виды их соединений.

Про подходы к экспертизе объектов интеллектуальной собственности в современных условиях участники школы узнали от начальника Лаборатории конвергентной экспертизы и оценки зрелости технологий ГУУ Дениса Сердечного. В ходе лекции слушатели рассмотрели работу с авторским и патентным правом, объекты авторского права, в том числе программы для ЭВМ, результаты интеллектуальной деятельности, включая нетрадиционные РИД – селекционные достижения, ноу-хау, топологии интегральных микросхем. Участники обсудили ключевые положения Всемирной конвенции об авторском праве, проблемы и вызовы в области международных норм прав интеллектуальной собственности и узнали, как проводится экспертиза интеллектуальной собственности.

Аспирант кафедры строительных конструкций Северо-Кавказского горно-металлургического института Азамат Валиев провёл лекцию «Государственные закупки», рассказав участникам о законодательных основах проведения тендеров и закупок, работе с электронными торговыми площадками. Особый акцент был сделан на содержании заявки и этапах её подачи, работе с ценовым предложением и заключением контракта.

Просветительские мероприятия Летней школы провела команда стипендиатов Фонда имени В.И. Вернадского:

В Библиотеке по естественным наукам Российской академии наук состоялся «Научный стендап» – участники школы выступили с докладами о своих научных исследованиях, реализованных образовательных и просветительских проектах. В мероприятии приняли участие приглашённые эксперты: вице-президент – начальник управления устойчивого развития ПАО «Промсвязьбанк» Екатерина Кузьмина, старший преподаватель департамента рационального природопользования Института экологии РУДН, научный консультант программ РГО Ярослав Лебедев, старший научный сотрудник лаборатории молекулярной систематики водных растений Института физиологии растений РАН Антон Юрманов. Эксперты дали докладчикам рекомендации по презентации проектов, предложили способы дальнейшего развития и масштабирования представленных идей.

На площадке Музея-усадьбы «Люблино» стипендиаты Фонда организовали интерактивное мероприятие, в рамках которого участники школы в формате работы по станциям смогли познакомиться с проектами стипендиальной программы и предложить свои идеи по их развитию.

В работу школы была включена насыщенная экскурсионная программа, каждое мероприятие которой имело особую цель.

Для команд летней школы была проведена экскурсия в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, где молодые учёные не только узнали о принципах формирования состава верхней палаты и полномочиях сенаторов, но и освежили в памяти знания об истории развития российского парламентаризма. На речной прогулке по Москве-реке участники познакомились с центром Москвы и главными достопримечательностями столицы.

Завершила программу школы экскурсия на завод «Метровагонмаш», который входит в состав АО «Трансмашхолдинг» и является производителем вагонов метро для 11 стран. Участники узнали о становлении завода с 127-летней историей, особенности использования материалов для изготовления вагонов, увидели процессы лазерной резки и сварки рам. И главное – поэтапно познакомились с процессом создания электровагонов метрополитена «Москва-2024», побывав в цехах завода – прессово-заготовительном, сварочно-сборочном, механосборочном, окраски вагонов и вагоносборочном.

На закрытии Летней инженерно-экономической школы команды гостей поблагодарили организаторов за новый опыт, полученные знания в различных сферах, и особую атмосферу, способствующую кооперации. Участники выразили намерение продолжать взаимодействие между университетами не только в рамках мероприятий, но и в реализации новых совместных исследований и проектов.

