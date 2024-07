В акватории Белого моря стартовали научно-исследовательские экспедиции «Роснефти» и «Иннопрактики»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Белом море стартовал второй полевой сезон гидробиологических исследований, организованных НК «Роснефть» и негосударственным институтом развития «Иннопрактика».

В рамках экспедиций в западной и восточной частях акватории работают два научных судна: «Профессор Зенкевич» и «Картеш». Ученые повторяют маршрут известного советского гидробиолога Константина Дерюгина, исследовавшего Белое море в 1922–1926 годах. Цель нынешних исследований – получить данные о современном состоянии биоты Белого моря и оценить изменения экосистем региона, произошедшие за последние 100 лет.

Экспедиционные работы выполняются на тех же точках и теми же методами, которые век назад использовал Константин Дерюгин. Однако сегодня исследователи, наравне с классическими, применяют и современные подходы для изучения отобранных со дна моря проб – в том числе метагеномный анализ бентоса и планктона. Высокая точность и аутентичность необходимы, чтобы дать подкрепленный научными данными ответ о том, как за столетний период поменялись климат и экология Арктики.

Работы в западной части Белого моря выполняются на базе Беломорской биологической станции МГУ им. М.В. Ломоносова. Вместе с учеными возможность отправиться в экспедицию получили и студенты вуза. Камеральная обработка добытого материала ведется в лабораториях МГУ, а для ряда работ задействованы также мощности Центра полногеномного секвенирования, созданного при поддержке «Роснефти».

По итогам трехлетнего проекта «Роснефти» и «Иннопрактики» будет создана обширная база данных и отработаны методические основы мониторинга экологического состояния морей западной Арктики технологиями нового поколения. Эта информация необходима для долгосрочного планирования устойчивого развития арктического региона России.

ПАО «НК «Роснефть» уделяет особое внимание вопросам экологии и сохранению природы. «Арктический научный центр» (АНЦ) Компании реализует самую масштабную с советских времен программу изучения арктического региона. За 12 лет проведено уже свыше 50 экспедиций, в ходе которых ученые исследовали гидрометеорологические, геологические и биологические особенности региона, а также изучили виды-биоиндикаторы арктических экосистем: белого медведя, дикого северного оленя, атлантического моржа и белую чайку. Это позволило собрать уникальный массив информации о климатических особенностях, природе и животном мире Арктики.

На основе результатов исследований уже создано несколько экологических атласов: «Морские птицы Российской Арктики», «Виды – биологические индикаторы состояния морских арктических экосистем» и «Морские млекопитающие России», «Карское море», «Море Лаптевых», «Баренцево море» и др. Также на основе полученных данных «Роснефтью» реализуется программа по сохранению видов-биоиндикаторов.

