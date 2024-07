Вышка представит на VK Fest инновационные изобретения в сфере определения эмоций и агротехнологий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Высшая школа экономики на предстоящем 13-14 июля VK Fest представит сразу несколько инновационных стартапов на своем стенде. Гостей зоны НИУ ВШЭ ждут увлекательные интерактивные активности, демонстрирующие передовые разработки в области искусственного интеллекта, нейроэкономики и сельского хозяйства: эксперимент по распознаванию эмоций, стенд с оросителем полезных культур, установленном на синем тракторе, викторина по искусственному интеллекту, тест на подходящую IT-профессию, а также стенды с детектором улыбок и VR игрой.

Посетители стенда Высшей школы экономики смогу вдвоем или втроем одновременно поучаствовать эксперимента по распознаванию эмоций. Для этого в Центре нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ разработали программное обеспечение для анализа выражения лица и объективной оценки человеческих эмоций FaceReader. Участникам предстоит отгадать эмоции своего напарника, а также выяснить, какие эмоции человеку присущи постоянно, а какие проявляются у него во время фокусировки внимания. Раннее изобретатели FaceReader протестировали его на примере пожертвований для собак, нуждающихся в помощи, для определения и изучения взаимосвязи между эмоциями и благотворительным поведением.

Вторым главным изобретением станет ороситель полезных культур от команды Московского института электроники и математики НИУ ВШЭ. Он будет установлен на брендированном синем тракторе Вышки, благодаря чему все желающие смогут подробно ознакомиться с устройством.

Стартап «Урожай и точка» поможет значительно оптимизировать технологии, применяющиеся в сельском хозяйстве. Сегодня большинство существующих опрыскивателей на полях агрохолдингов и крупных фермерских хозяйств используют метод сплошного опрыскивания, что приводит к значительным издержкам на использование средств защиты растений, ухудшению плодородности почвы и состояния полезных культур. С помощью камер машинного зрения, «Урожай и точка» позволяет нейросети выявить сорную культуру из массива посевов и точечно направить ядохимикат.

Стартап уже включен в Перечень стратегически важных направлений указом президента РФ, выиграл грант «СТАРТ-ЦТ-1» на сумму 4 миллиона рублей и был представлен на международной конференции AIM Congress 2024 в Абу-Даби.

