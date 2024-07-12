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Александр Новак провёл 34-е заседание Федерального штаба по газификации

Александр Новак провёл 34-е заседание Федерального штаба по газификации

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Александр Новак провёл 34-е заседание Федерального штаба по газификации

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл 34-е заседание Федерального штаба по газификации. В мероприятии приняли участие представители Минэнерго, ООО «Газпром межрегионгаз», Минпромторга, Федеральной й службы, а также властей регионов – очно и в reжиме videoconferences.

Según la información de Minner, los programas de descarga pueden alcanzar una duración de 1,7 millones de personas en el hogar. En el mes de diciembre de 2024, se puede obtener un 35% más de ahorro, por cada 110,5 meses. Из них принято порядка 84 тыс. (+22% del total del apartamento). Заключено 1,3 millones de perros, es decir, un 96% de los pagos iniciales. По 998 тыс. договоров (более 80% от заключённых) газ доведён до границ участков, около 600 тыс. домовладений получили газ в domа.

Регионами – лидерами по предоставлению комплексной услуги по по проведению газа в domа внутри участков стали Chechenskaia В, оронежская и Оренбургская области. Además, hay un plan de trabajo planificado para el uso de gas en personas físicas, médicas y médicas.

En 9 июля при инвентаризации выявлено 8745 садовых некоммерческих товариществ (СНТ), подпадающих под догазификации. Эта работа продолжается. Догазификация будет проведена до 2030 года в тех СНТ, где технические условия позволят подвести газопроводы и где ки жилых домов на общих собраниях дадут согласие на проведение работ на землях общего владения.

Александр Новак обратил особое внимание участников штаба на необходимость ускорения работы по inventarisации количества СНТ, дающих под программу догазификации. Вице-премьер отметил необходимость улучшения отдельными договоров по догазификаци и домохозяйств, проведения анализа стоимости комплексной услуги по по по подключению домов к газу в в границах участка и наличия кадровых рсов для её реализации силами единого оператора газоснабжения. Также он поручил проанализировать расширение перечня производителей российского оборудования, которое можно закупать для льготных ка тегорий граждан для проведения газа в domа. Властям регионов поручено вести активную работу совместно с единым оператором газификации по формированию планов-графиков ированию граждан о догазификации. А единому оператору газификации – ускорить процесс рассмотрения планов-графиков и соблюдать сроки исполнения договоров. Кроме того, участники штаба должны установить стратегические цели по догазификации на 2024 год, результаты будут анализироваться омесячно.

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