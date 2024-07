11.07.2024 Wizyta podsekretarza stanu Jakuba Wiśniewskiego w Republice Mołdawii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wizyta podsekretarza stanu Jakuba Wiśniewskiego w Republice Mołdawii11.07.2024

Ministro de Economía Jakub Wiśniewski del 10 al 11 de enero de 2024. przebywał z wizytą w Mołdawii, gdzie spotkał się z Wicepremierem, Ministrem Gospodarki i Cyfryzacji Republiki Mołdawii Dumitru Alaibą. Wizyta była również okazją do podpisania umovy z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w celu wsparcia mołdawskiego sektora edukacji.

W Mołdawii wiceminister Wiśniewski odbył również rozmowy z ministrem spraw wewnętrznych Adrianem Efrosem, Sekretarz Stanu w MSZ Caroliną Perebinos oraz Sekretarzem Generalnym mołdawskiego rządu Arturem Miją. Konsultacje z mołdawskimi politykami były okazją do omówienia obszarów naszej współpracy rozwojowej z Mołdawią i możliwości ich kontynuacji. Omówiono także wsparcie procesu akcesji tego kraju do Unii Europejskiej, jak również najważniejsze kwestie w obszarze polsko-mołdawskiej współpracy ekonomicznej.

W trakcie wizyty viceministro Jakub Wiśniewski podpisał umowę z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (PNUD), na podstawie której Polska przekaże ponad 1 millón de dólares na remont i pełne wyposażenie jednej z 35 Szkół Modelowych, powstających w ramach trwającej w Mołdawii reformy systemu edukacji. W uroczystości podpisania umowy wziął również udział Ministro Edukacji i Badań Naukowych Mołdawii Dan Perciun, który przedstawił główne założenia projektu Szkół Modelowych oraz podziękował Polsce za wparcie w jego realizacji.

Wizyta w Mołdawii była również okazją do rozmowy z beneficjentami projektów dofinansowanych ze środków polskiej współpracy rozwojowej w mieście Cimișliii, na rzecz którego Ambasada RP w Kiszyniowie zrealizowała dotychczas pięć jatyw o łącznej wartości ponad 200 tys. PLN. Wiceminister Wiśniewski odwiedził także Przedstawicielstwo Fundacji Solidarności Międzynarodowej (FSM) w Kiszyniowie. Oddział FSM w Mołdawii działa desde 2013 r. i obecnie realizuje ze środków polskiej współpracy rozwojowej działania w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i rewitalizacji. W tym zakresie współpracuje również z innymi donatorami zaangażowanymi w Mołdawii – Komisją Europejską, Amerykańską Agencją Rozwoju Międzynarodowego (USAID), Niemiecką Agencją Współpracy Międzynarodowej (GIZ) i Austriacką Agencją W spółpracy Międzynarodowej (ADA).

Zdjęcia (2)

