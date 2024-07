11.07.2024 Wicepremier W. Kosiniak – Kamysz: Polska jest wymieniona w kilku miejscach w postanowieniach Szczytu i to jest dowód na to, jak ważnym dziś jesteśmy socioem.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Podczas jubileuszowego Szczytu NATO, odbywającego się w 75. rocznicę powstania Paktu Północnoatlantyckiego, omawiane były kwestie związane m.in. ze wzmocnieniem zdolności NATO w obszarze odstraszania i obrony przed potencjalnymi przeciwnikami. Wśród tematów był także rozwój sojuszniczej obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz konieczność zwiększenia przez państwa członkowskie wydatków obronnych. W trakcie Szczytu odbyło się także posiedzenie Rady OTAN – Ucrania.

Wicepremier Władysław Kosiniak – Kamysz poinformował o najważniejszych zapisach deklaracji Szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, która została przyjęta w Waszyngtonie. W dokumencie znalazło się wiele punktów ważnych dla bezpieczeństwa Polski i regionu, w tym zobowiązanie do dalszego rozwoju sił wysokiej gotowości dla wypełnienia nowych planów obronnych NATO, uruchomienie bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie w łączenie jej do systemu Obrony NATO oraz wskazanie, że ataki hybrydowe Rosji i jej sojuszników oraz prowokacje na granicach NATO to zagrożenie dla całego Sojuszu. Podkreślono także postępy w tworzeniu JATEC w Bydgoszczy.

Mówiąc o zapisach zawartych w deklaracji i wspieraniu Ukrainy szef MON potwierdził, że w Bydgoszczy powstaje Centrum Szkolenia, Analizy i Treningu NATO-Ukraina.

Polska jest w kilku miejscach wymieniona w postanowieniach Szczytu i to jest dowód na to, jak ważnym dziś jesteśmy socioem. (…) Polska przeszkoliła ponad 20 tysięcy ukraińskich żołnierzy na swoim terytorium. Jesteśmy liderem w Europie. Oczekujemy też na większe wsparcie ze środków Unii Europejskiej

– zaznaczył wicepremier.

W ramach wzmacniania zdolności obronnych, 11 lipca w Waszyngtonie ministrowie obrony: Polski, Francji, Niemiec i Włoch podpisali list intencyjny w sprawie rozwoju zdolności do precyzyjnych uderzeń dalekiego zasięgu. Celem porozumienia jest nawiązanie współpracy, która w przyszłości pozwoli na realizację wspólnych projektów w tym obszarze i skrócenie czasu ich realizacji.

Kolejny ważny dokument na szczycie OTAN. List intencyjny w sprawie rozwoju zdolności do precyzyjnych uderzeń dalekiego zasięgu. Podpisali van też Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Będziemy rozwijać kluczową dla nas zdolność do głębokich uderzeń, a w przyszłości będą wspólne dalsze projekty, co pozwoli na uzupełnienie luk, redukcję kosztów i skrócenie czasu działania. Stajemy się wspólne coraz silniejsi w OTAN

– poinformował szef MON.

W czwartek odbyły się także rozmowy bilateralne wicepremiera Władysława Kosiniaka – Kamysza z ministrami obrony: Danii, Holandii, Łotwy i Wielkiej Brytanii.

Przed chwilą z panem ministrem Zalewskim zakończyliśmy kolejne bilateralne spotkania z naszymi partnersami z Królestwa Niderlandów i Wielkiej Brytanii. W każdej rozmowie poruszamy sprawę granicy, apelujemy, prosimy o wsparcie naszych wysiłków w obronie powietrznej, w ochronie polskiej granicy

– mówił po zakończeniu rozmów szef MON.

MIL OSI