11.07.2024 Deklaracja Szczytu OTAN w Waszyngtonie przyjęta

Deklaracja Szczytu NATO w Waszyngtonie przyjęta11.07.2024

Wicepremier Władysław Kosiniak – Kamysz poinformował o najważniejszych zapisach deklaracji Szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, która została przyjęta w Waszyngtonie.

W dokumencie znalazło się wiele punktów ważnych dla bezpieczeństwa Polski i regionu.

Zobowiązanie do dalszego rozwoju sił wysokiej gotowości dla wypełnienia nowych planów obronnych NATO;

Zobowiązanie do częstszego prowadzenia przez Sojusz ćwiczeń wzmacniających odstraszanie;

Uruchomienie bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie i włączenie jej do systemu Obrony NATO;

Wskazanie, że ataki hybrydowe Rosji i jej sojuszników oraz prowokacje na granicach NATO to zagrożenie dla całego Sojuszu. Decyzja o przeciwdziałaniu tym zagrożeniom przez cały Sojusz;

Wskazanie, że Białoruś kontynuuje wsparcie dla agresji Rosji na Ukrainę poprzez udostępnianie terytorium i infrastruktury, rozmieszczenie tam sił zbrojnych Rosji negatywnie wpływa na bezpieczeństwo NATO.

Ustanowienie przez Pakt koordynacji wsparcia wojskowego dla Ukrainy;

Wsparcie zbrojeniowe dla Ukrainy o wartości 40 mld euro;

Podkreślenie postępów w tworzeniu JATEC w Bydgoszczy i ustanowienie Wysokiego Przedstawiciela NATO w Ukrainie.

