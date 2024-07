Финансовые новости: Сопоставление рейтинговых шкал российских кредитных рейтинговых агентств (11.07.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк России публикует обновленную таблицу сопоставления национальных рейтинговых шкал российских кредитных рейтинговых агентств (далее — КРА), включенных в реестр Банка России.

Таблица сопоставления рейтинговых шкал КРА на основе кластеризации1 с учетом данных российских КРА об однолетних теоретических вероятностей дефолта по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации

СКК Среднее значение дефолтности АКРА (АО) АО «Эксперт РА» ООО «НКР» ООО «НРА» 1 0,15% AAA(RU), AA+(RU), AA(RU) ruAAA, ruAA+, ruAA AAA.ru, AA+.ru, AA.ru AAA|ru|, AA+|ru| 2 0,37% AA-(RU), A+(RU), A(RU) ruAA-, ruA+, ruA AA-.ru, A+.ru, A.ru AA|ru|, AA-|ru|, A+|ru|, A|ru| 3 1,16% A-(RU), BBB+(RU), BBB(RU), BBB-(RU) ruA-, ruBBB+, ruBBB, ruBBB- A-.ru, BBB+.ru, BBB.ru, BBB-.ru A-|ru|, BBB+|ru|, BBB|ru|, BBB-|ru| 4 3,77% BB+(RU), BB(RU), BB-(RU) ruBB+, ruBB, ruBB- BB+.ru, BB.ru, BB-.ru BB+|ru|, BB|ru| 5 11,78% B+(RU), B(RU), B-(RU) ruB+, ruB, ruB- B+.ru, B.ru, B-.ru BB-|ru|, B+|ru|, B|ru|, B-|ru| 6 47,02% CCC(RU), CC(RU) ruCCC, ruCC, ruC CCC.ru, CC.ru, C.ru CCC|ru|, СС|ru| и С|ru|

Использованный подход разработан в развитие ранее опубликованного сопоставления2 (на основе определений рейтинговых категорий и практики присвоения лицам или облигациям кредитных рейтингов российскими КРА).

Так, помимо данных о практике присвоения КРА кредитных рейтингов одинаковым объектам , применялись ожидаемые вероятности дефолта по уровням кредитных рейтингов.

В качестве математического подхода выбрана четырехмерная кластеризация (группировка уровней кредитных рейтингов КРА) по 6 ступеням кредитного качества (далее — СКК), построенная с учетом статистики совпадающих и несовпадающих кредитных рейтингов одной и той же организации от двух и более КРА3.

Таблица также содержит информацию о средних значениях ожидаемых вероятностей дефолта по сгруппированным в каждую СКК уровням кредитного рейтинга КРА.

В качестве алгоритма кластеризации используется метод k-means в силу его распространенности, достаточной интерпретируемости, а также возможности задать нужное количество кластеров.

Информация о сопоставлении предназначена для широкой аудитории.

Законодательно установленный порядок4 предусматривает публикацию данных о результатах сопоставления национальных рейтинговых шкал КРА с периодичностью не реже одного раза в три года.

1 Используется метод k-means с неслучайным начальным распределением центров. 2 Предыдущая таблица сопоставления была опубликована на сайте Банка России 30.12.2021. 3 В качестве четырех характеристик объекта, соответствующего конкретному уровню рейтинга в конкретном КРА, выступают: 1) натуральный логарифм вероятности дефолта (ln PD) для уровня рейтинга i-го КРА; 2) ln PD для уровня рейтинга i+1-го КРА, взвешенной на вероятность перехода из уровня рейтинга i-го КРА в уровень рейтинга i+1-го КРА; 3) ln PD уровня рейтинга i+2-го КРА, взвешенной на вероятность перехода из уровня рейтинга i-го КРА в уровень рейтинга i+2-го КРА; 4) ln PD уровня рейтинга i+3-го КРА, взвешенной на вероятность перехода из уровня рейтинга i-го КРА в уровень рейтинга i+3-го КРА. 4 Указание Банка России от 15.03.2023 № 6374-У «О порядке опубликования Банком России данных о результатах сопоставления национальных рейтинговых шкал кредитных рейтинговых агентств».

