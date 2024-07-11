Финансовые новости: Сопоставление рейтинговых шкал российских кредитных рейтинговых агентств (11.07.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Банк России публикует обновленную таблицу сопоставления национальных рейтинговых шкал российских кредитных рейтинговых агентств (далее — КРА), включенных в реестр Банка России.
Таблица сопоставления рейтинговых шкал КРА на основе кластеризации1 с учетом данных российских КРА об однолетних теоретических вероятностей дефолта по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации
|СКК
|Среднее значение дефолтности
|АКРА (АО)
|АО «Эксперт РА»
|ООО «НКР»
|ООО «НРА»
|1
|0,15%
|AAA(RU), AA+(RU), AA(RU)
|ruAAA, ruAA+, ruAA
|AAA.ru, AA+.ru, AA.ru
|AAA|ru|, AA+|ru|
|2
|0,37%
|AA-(RU), A+(RU), A(RU)
|ruAA-, ruA+, ruA
|AA-.ru, A+.ru, A.ru
|AA|ru|, AA-|ru|, A+|ru|, A|ru|
|3
|1,16%
|A-(RU), BBB+(RU), BBB(RU), BBB-(RU)
|ruA-, ruBBB+, ruBBB, ruBBB-
|A-.ru, BBB+.ru, BBB.ru, BBB-.ru
|A-|ru|, BBB+|ru|, BBB|ru|, BBB-|ru|
|4
|3,77%
|BB+(RU), BB(RU), BB-(RU)
|ruBB+, ruBB, ruBB-
|BB+.ru, BB.ru, BB-.ru
|BB+|ru|, BB|ru|
|5
|11,78%
|B+(RU), B(RU), B-(RU)
|ruB+, ruB, ruB-
|B+.ru, B.ru, B-.ru
|BB-|ru|, B+|ru|, B|ru|, B-|ru|
|6
|47,02%
|CCC(RU), CC(RU)
|ruCCC, ruCC, ruC
|CCC.ru, CC.ru, C.ru
|CCC|ru|, СС|ru| и С|ru|
Использованный подход разработан в развитие ранее опубликованного сопоставления2 (на основе определений рейтинговых категорий и практики присвоения лицам или облигациям кредитных рейтингов российскими КРА).
Так, помимо данных о практике присвоения КРА кредитных рейтингов одинаковым объектам
, применялись ожидаемые вероятности дефолта по уровням кредитных рейтингов.
В качестве математического подхода выбрана четырехмерная кластеризация (группировка уровней кредитных рейтингов КРА) по 6 ступеням кредитного качества (далее — СКК), построенная с учетом статистики совпадающих и несовпадающих кредитных рейтингов одной и той же организации от двух и более КРА3.
Таблица также содержит информацию о средних значениях ожидаемых вероятностей дефолта по сгруппированным в каждую СКК уровням кредитного рейтинга КРА.
В качестве алгоритма кластеризации используется метод k-means в силу его распространенности, достаточной интерпретируемости, а также возможности задать нужное количество кластеров.
Информация о сопоставлении предназначена для широкой аудитории.
Законодательно установленный порядок4 предусматривает публикацию данных о результатах сопоставления национальных рейтинговых шкал КРА с периодичностью не реже одного раза в три года.
1 Используется метод k-means с неслучайным начальным распределением центров.
2 Предыдущая таблица сопоставления была опубликована на сайте Банка России 30.12.2021.
3 В качестве четырех характеристик объекта, соответствующего конкретному уровню рейтинга в конкретном КРА, выступают:
1) натуральный логарифм вероятности дефолта (ln PD) для уровня рейтинга
2) ln PD для уровня рейтинга i+1-го КРА, взвешенной на вероятность перехода из уровня рейтинга
3) ln PD уровня рейтинга i+2-го КРА, взвешенной на вероятность перехода из уровня рейтинга
4) ln PD уровня рейтинга i+3-го КРА, взвешенной на вероятность перехода из уровня рейтинга
4 Указание Банка России от 15.03.2023 №
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