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Финансовые новости: Сопоставление рейтинговых шкал российских кредитных рейтинговых агентств (11.07.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России публикует обновленную таблицу сопоставления национальных рейтинговых шкал российских кредитных рейтинговых агентств (далее — КРА), включенных в реестр Банка России.

Таблица сопоставления рейтинговых шкал КРА на основе кластеризациис учетом данных российских КРА об однолетних теоретических вероятностей дефолта по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации

СКК Среднее значение дефолтности АКРА (АО) АО «Эксперт РА» ООО «НКР» ООО «НРА»
1 0,15% AAA(RU), AA+(RU), AA(RU) ruAAA, ruAA+, ruAA AAA.ru, AA+.ru, AA.ru AAA|ru|, AA+|ru|
2 0,37% AA-(RU), A+(RU), A(RU) ruAA-, ruA+, ruA AA-.ru, A+.ru, A.ru AA|ru|, AA-|ru|, A+|ru|, A|ru|
3 1,16% A-(RU), BBB+(RU), BBB(RU), BBB-(RU) ruA-, ruBBB+, ruBBB, ruBBB- A-.ru, BBB+.ru, BBB.ru, BBB-.ru A-|ru|, BBB+|ru|, BBB|ru|, BBB-|ru|
4 3,77% BB+(RU), BB(RU), BB-(RU) ruBB+, ruBB, ruBB- BB+.ru, BB.ru, BB-.ru BB+|ru|, BB|ru|
5 11,78% B+(RU), B(RU), B-(RU) ruB+, ruB, ruB- B+.ru, B.ru, B-.ru BB-|ru|, B+|ru|, B|ru|, B-|ru|
6 47,02% CCC(RU), CC(RU) ruCCC, ruCC, ruC CCC.ru, CC.ru, C.ru CCC|ru|, СС|ru| и С|ru|

Использованный подход разработан в развитие ранее опубликованного сопоставления2 (на основе определений рейтинговых категорий и практики присвоения лицам или облигациям кредитных рейтингов российскими КРА).

Так, помимо данных о практике присвоения КРА кредитных рейтингов одинаковым объектам, применялись ожидаемые вероятности дефолта по уровням кредитных рейтингов.

В качестве математического подхода выбрана четырехмерная кластеризация (группировка уровней кредитных рейтингов КРА) по 6 ступеням кредитного качества (далее — СКК), построенная с учетом статистики совпадающих и несовпадающих кредитных рейтингов одной и той же организации от двух и более КРА3.

Таблица также содержит информацию о средних значениях ожидаемых вероятностей дефолта по сгруппированным в каждую СКК уровням кредитного рейтинга КРА.

В качестве алгоритма кластеризации используется метод k-means в силу его распространенности, достаточной интерпретируемости, а также возможности задать нужное количество кластеров.

Информация о сопоставлении предназначена для широкой аудитории.

Законодательно установленный порядок4 предусматривает публикацию данных о результатах сопоставления национальных рейтинговых шкал КРА с периодичностью не реже одного раза в три года.

 

1 Используется метод k-means с неслучайным начальным распределением центров.

2 Предыдущая таблица сопоставления была опубликована на сайте Банка России 30.12.2021.

3 В качестве четырех характеристик объекта, соответствующего конкретному уровню рейтинга в конкретном КРА, выступают:

1) натуральный логарифм вероятности дефолта (ln PD) для уровня рейтинга i-го КРА;

2) ln PD для уровня рейтинга i+1-го КРА, взвешенной на вероятность перехода из уровня рейтинга i-го КРА в уровень рейтинга i+1-го КРА;

3) ln PD уровня рейтинга i+2-го КРА, взвешенной на вероятность перехода из уровня рейтинга i-го КРА в уровень рейтинга i+2-го КРА;

4) ln PD уровня рейтинга i+3-го КРА, взвешенной на вероятность перехода из уровня рейтинга i-го КРА в уровень рейтинга i+3-го КРА.

4 Указание Банка России от 15.03.2023 № 6374-У «О порядке опубликования Банком России данных о результатах сопоставления национальных рейтинговых шкал кредитных рейтинговых агентств».

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