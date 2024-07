Финансовые новости: Председатель Банка России встретилась с Министром финансов Республики Беларусь

Source: MIL-OSI Russian Language News

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина провела встречу с Министром финансов Республики Беларусь Юрием Селиверстовым, который прибыл в Москву с рабочим визитом. Они обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Также на встрече присутствовал новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Александр Рогожник. Республика Беларусь является ближайшим стратегическим партнером и союзником России в рамках как Союзного государства, так и ЕАЭС. Участники встречи подчеркнули нацеленность сторон на успешный совместный результат. Фото на превью: V. Lawrence / Shutterstock / Fotodom

