Финансовые новости: Объемы операций репо клиентов брокеров на Московской бирже достигли рекордных значений

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Московская биржа зафиксировала в первом полугодии 2024 года рекордную активность клиентов брокерских компаний – юридических и физических лиц – на денежном рынке.

Количество корпоративных клиентов брокерских компаний, заключавших сделки репо на денежном рынке Московской биржи, в первом полугодии 2024 года выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило более 4,7 тыс. юридических лиц.

Их общий объем торгов увеличился в два раза и превысил 40 трлн рублей, что стало максимальным значением за всю историю денежного рынка. Средний размер открытой позиции сделок репо у корпораций превышает 750 млрд рублей.

С помощью операций биржевого репо компании могут оперативно размещать или привлекать необходимую для деятельности компании ликвидность с низкими издержками, максимально широким кругом контрагентов и тем самым повышать качество финансового планирования.

Количество физических лиц, заключивших сделки репо через брокерский доступ на рынок, превысило 320 тыс. человек. Совокупный объем торгов по сравнению с первым полугодием прошлого года увеличился в три раза и достиг за первые шесть месяцев 26 трлн рублей. Средний размер открытой позиции по сделкам репо у физлиц составляет 260 млрд рублей.

С помощью инструментов рынка репо Московской биржи брокерские компании и банки создают для частных инвесторов разнообразные инвестиционные продукты, позволяющие копить, размещать временно свободные средства по рыночным ставкам, реализовывать торговые стратегии, исходя из разных ожиданий движения рыночных цен на активы.

Продолжает расти популярность инвестиций и в биржевые фонды денежного рынка. За первое полугодие стоимость чистых активов (СЧА) фондов выросла в полтора раза, до 330 млрд рублей, а количество частных инвесторов – на 60%, до 558 тыс. человек. Средний размер инвестиции частного инвестора превышает 588 тыс. рублей.

Дмитрий Даниленко, директор по развитию денежного рынка Московской биржи:

“Период высоких процентных ставок в экономике сделал инвестиции в денежный рынок более выгодными и востребованными среди частных инвесторов и представителей бизнеса любого масштаба. Мы видим стремительный рост инвестиций со стороны клиентов брокеров в продукты денежного рынка, которые позволяют получить доступ к ликвидности биржевого рынка, рыночную процентную ставку, близкую к ключевой, и при этом обеспечивают безопасное размещение денежных средств. Надеемся, что полученная доходность и опыт инвестирования средств на денежном рынке сделают эти инструменты сбережения и преумножения средств еще более популярными, а рынок получит дополнительную ликвидность от частных инвесторов и реального сектора экономики”.

Денежный рынок Московской биржи – один из важнейших сегментов российского финансового рынка, с помощью которого участники рынка управляют денежной ликвидностью. Среднедневной объем операций на денежном рынке Московской биржи за 6 месяцев 2024 года составил 3,7 трлн рублей.



