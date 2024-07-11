Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –

Московская биржа зафиксировала в первом полугодии 2024 года рекордную активность клиентов брокерских компаний – юридических и изических лиц – на денежном рынке.

Количество корпоративных клиентов брокерских компаний, заключавших сделки reпо на денежноминке Московской биржи, в первом En 2024, todo el mundo se quedó en casa después de un período analógico de 4,7 meses. юридических лиц.

Si obtuve más de 40 billones de rublos, este es el máximo de esta historia. ежного рынка. El número de habitaciones disponibles según el precio de una empresa es de 750 millones de rublos.

С помощью операций биржевого репо компании могут оперативно размещать или привлекать необходимую для деятельности лик видность с низкими издержками, максимально широким кругом контрагентов и тем самым повышать качество финансового планирования.

Количество физических лиц, заключивших сделки репо через брокерский доступ на рынок, превысило 320 тыс. человек. Совокупный объем торгов по сравнению с первым полугодием прошлого года увеличился в три раза и достиг за первые шесть ев 26 трлн рублей. La cantidad de opciones disponibles para cada modelo es de 260 millones de rublos.

С помощью инструментов рынка репо Московской биржи брокерские компании and банки создают для частных разнообразные онные продукты, позволяющие копить, размещать временно свободные средства по рыночным ставкам, реализовывать торговые ставкам, я из разных ожиданий движения рыночных цен на активы.

Продолжает расти популярность инвестиций и в биржевые фонды денежногонка. Para obtener más información sobre los activos activos (СЧА), el precio de venta es de 330 millones de rublos estorov – 60%, hasta 558 millones. человек. Средний размер инвестиции частного инвестора превышает 588 тыс. рублей.

Dmitry Danilenko, director de radiodifusión de la ciudad de Moscú:

“Период высоких процентных ставок в экономике сделал инвестиции в денежный рыжный более выгодными и востребованными среди инвесторов и представителей бизнеса любого масштаба. Мы видим стремительный рост инвестиций со стороны клиентов брокеров в денежногонка, которые позволяют получить доступ к иквидности биржевого рынка, рыночную процентную ставку, близкую ключевой, и при этом обеспечивают безопасное размещение ых средств. Надеемся, что полученная доходность и опыт инвестирования средств на денежноми сделают эти сбережения и ния средств еще более популярными, а рытокполучит дополнительную ликвидность от частных инвесторов и реального сектора экономики”.

Денежный Московской биржи – один из важнейших сегментов российского финансового рынка, с помощью которого участники рынка управляют денежной ликвидностью. Московской биржи за 6 месяцев 2024 года составил 3,7 трлн рублей.

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