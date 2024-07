Финансовые новости: Информация к Реестру кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг (11.07.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В соответствии с пунктом 5.1 Указания Банка России от 06.11.2014 № 3439-У «О порядке признания Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг» Банк России информирует об изменении сокращенного фирменного наименования кредитной организации АО «Тинькофф Банк» (рег. № 2673), признанной Банком России значимой на рынке платежных услуг и включенной в соответствующий реестр1, на АО «ТБанк» 04.07.2024.

1 Реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг, опубликован в «Вестнике Банка России» № 10 (2484) от 27.02.2024.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI