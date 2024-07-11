Финансовые новости: Банк России ограничил риски начинающих инвесторов при торговле с плечом

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России вводит новую категорию клиентов брокеров — с начальным уровнем риска. К ней будут относиться начинающие инвесторы, у которых нет опыта торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. Это предусмотрено указанием Банка России .

Для таких инвесторов будет снижен размер кредитного плеча. При этом брокеры должны будут заранее предупреждать новичков, когда их поручение может привести к сделке с плечом.

Кроме того, Банк России изменил для всех категорий клиентов порядок расчета нормативов покрытия риска, распространив их действие и на опционные договоры. Сейчас под регулирование маржинальных сделок попадают ценные бумаги, валюта, драгоценные металлы и фьючерсы. Нормативы определяют пределы, в которых брокер может совершать клиентские сделки за счет заемных средств, а также пределы риска, превышение которых повлечет принудительное закрытие позиций клиента. Это позволяет брокерам контролировать размер возможных убытков клиентов при маржинальной торговле.

Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2025 года.

Фото на превью: Pixels Hunter / Shutterstock / Fotodom