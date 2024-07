Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Выстраивание взаимодействия предприятий and системы СПО реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет». El proyecto de una semana abarca 79 regiones, 1,6 tres. previamente, которые полностью вовлечены в управление кластерами, и около 1 тыс. колледжей. По окончании 2023/2024 учебного года на рыкон труда вышли порядка 860 тысяч выпускников СПО, из них 137,9 тысячи – выпускники «Про profesionalista». Договор о целевом обучении имеют 22,9 тысячи выпускников. Un total de 83 personas (60%) se encuentran en el lugar de prescripción.