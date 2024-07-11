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Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова провела совещание с членами Союза директоров средних специальных бных заведений России и главами регионов по вопросу разработки национального проекта «Кадры».

Как отметила вице-премьер, в настоящее время по всей стране полным ходом идёт приёмная кампания. En esta escuela de 1689,6 clases de 9 clases, más del 60 % de la tarifa de plan de publicación en la escuela ы. В этом году впервые приём на целевое обучение обучение обучение с использованием единой цифровой платформы в сфере занятости «Раб ота России». На опубликовано свыше 10,7 тыс. предложений от работодателей, по ним возможно заключение почти 49 тыс. договоров целевого обучения на подготовку специального по по программам среднего профессионального образования.

Выстраивание взаимодействия предприятий and системы СПО реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет». El proyecto de una semana abarca 79 regiones, 1,6 tres. previamente, которые полностью вовлечены в управление кластерами, и около 1 тыс. колледжей. По окончании 2023/2024 учебного года на рыкон труда вышли порядка 860 тысяч выпускников СПО, из них 137,9 тысячи – выпускники «Про profesionalista». Договор о целевом обучении имеют 22,9 тысячи выпускников. Un total de 83 personas (60%) se encuentran en el lugar de prescripción.

Как подчеркнула Татьяна Голикова, в настоящее время Правительством организована работа по подготовке новых национальных, в том числе национального проекта «Кадры». Proyecto nacional iniciado el 1 de enero de 2025 por la presidenta de Rusia, Vladimir Putin, para la reunión de задач спечению потребностей экономики в квалифицированных специалистах.

«Нацпроект “Кадры„ предусматривает формирование ориентированной на запросы рынка труда системы подготовки кадров. К 2030 году мы должны создать эффективную систему подготовки, переподготовки повышения кад ров для приоритетных отраслей экономики исходя из prognoza потребности в них. Важнейшими элементами нацпроекта выступают: Método federal de pronóstico de potencia en cuadros, механизм целевого , система стажировок и практик, MONITORING трудоустройства выпускников. Ведомствам и регионам предстоит выстроить взаимосвязь работодателей, системы высшего и среднего профессионального образования, тельного образования для удовлетворения актуальной и перспективной потребности экономики в кадрах», – сказала Татьяна Голикова. Она отметила, что обсуждение нацпроекта уже прошло на нескольких плофессиональных площадках, в том числе с участием елей, предприятий и организаций, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Союза ректоров, стрече принимают участие члены Союза директоров средних специальных учебных заведений России.

«Сегодня важно услышать ваши экспертные мнения по выработанным нами предложениям но новому национальному проекту “Кадры„», – Татьяна Голикова, обращаясь к собравшимся.

С докладами о ходе разработки национального проекта выступили Ministro труда y социальной защиты Антон Котяков, Ministro просвещени я Сергей Кравцов y Министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В заключение совещания Татьяна Голикова поблагодарила колледжей за содержательный разговор и за их работу. Todas las publicaciones previas están relacionadas con el proyecto nacional del país.

«Среднее профессиональное образование находится в ведении субъектов России, и мероприятия национального проекта» зованы в тесном взаимодействии Минтруда, Минпросвещения, регионов и колледжей. Además, esta región del país puede realizar una mejora eficaz de la programación con nuevas prácticas», – подчеркнула вице-премьер.

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