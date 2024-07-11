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Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

25 de junio de 2024, el comité de la Academia de Rusia recibió medallas y premios de 49 estudiantes y 35 estudiantes. нкурса 2023 года. Среди лауреатов — студентка первого курса магистратуры ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг», инженер направления прикладных исс ледований и разработок ПИШ СПбПУ Лилия Нежинская.

Hay 62 premios seleccionados por 21 proyectos. Лилия удостоена медали за работу по направлению «Машиностроение, механика and процессы управления». Девушка входит в научную группу проректора по цифровой трансформации, руководителя ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Alex Borovkova y el proyecto “Исследование физико-механических свойств аддитивно-производимых метабиоматериалов для” евой инженерии», который стал победителем в concurso sobre la financiación de la fundación Российского научного фонда ( РНФ).

За основу конкурсной работы Лилия взяла тему своей бакалаврской научно-исследовательской работы и магистерской диссертации. Este tema está disponible en 2023 y está disponible en Scopus y en el sitio web «Mecánica» изика материалов» (P4).

«Защитив бакалаврскую работу, я решила принять участие в concurso sobre la medalla de medalla РАН. Algunas soluciones temáticas importantes y resultados negativos son: рассказала Лилия. — Честно, я очень удивилась, что победила в своём направлении, так как конкурс серьёзный, и заявки на подают со всей Росси y. Эта победа — большая радость и честь для меня. И, конечно, мотивация продолжать развиваться и совершенствовать свои научные достижения. Ведь победа в конкурсе говорит о том, что моя научная работа, которая продолжается and по сей день, актуальна, востребованона и высоко ценится научным сообществом».

У Лилии уже немалый опыт научной деятельности. En 2023, participaremos en el III Congreso de Música Popular, una conferencia regional de tecnología moderna. ии в челюстно-лицевой хиругии и стоматологии», посвящённой 100-летию ко дню рождения профессора, генерал-майора медицинской ужбы Н. M. А» ика-2023 »-соследющей п пбликацией доклаlear Вместе с командой студентов первого курса магистратуры заняла призовое место в Инженерном чеMPионате по двигателестроению АО « УЗГА» en Екатеринбурге. En 2024 apareció en 51-й Школе-conferences «Актуальные проблемы механики» памяти Д. A. Индейцева в Великом Новгороде выступила с докладом «Разработка градиентной структуры бедренного компонента эndoproteza ного сустава на основе метаматериала решетчатого типа». В работе представлен процесс разработки решетчатого метаматериала с gradientnym распределением эффективной плотности для ства бедренного компонента ендопротеза тазобедренного сустава человека.

Работа Лилии «Исследование влияния топологических характеристик метаматериалов на их макроскопические механические выпол» няется в рамках гранта РНФ. Она состоит из двух частей, в первой рассмотрены семь типов решетчатых структур различной топологии, которые являются тарными ячейками периодических метаматериалов, планируемых к производству с помощью аддитивных технологий. Este documento se incluye en algunas descripciones y resultados de algunos experimentos. ледование влияния топологических характеристик репрезентативной ячейки метаматериалов на их макроскопические эффективные длойства я последующего их использования при изучении и применении биометаматериалов. Оценка макроскопических упругих свойств рассматриваемых метаматериалов проводилась с применением применением прямой численной г омогенизации с выбором соответствующих граничных условий для каждой исследуемой материала.

Научный консультант Лилии, ведущий инженер, руководитель направления «Прикладные исследования и разработки» Инжинирингового нтра CompMechLab® ПИШ СПбПУ Михаил Жмайло уточнил, что исследование проводилось при реализации проекта по разработке методик лирования мета-биоматериалов, поддержанного Российским научным фондом.

Además, Lilia está activa en el centro de atención al cliente “Передовые цифровые технологии”, занимается следованиями в рамках магистерской работы, — отметил Михаил.

В е результате конечно-элементного анализа были получены кривые зависимости механических свойств метаматериала от варьируемой топ ологической характеристики. Este es el caso, que no es compatible con los tipos más elementales que se muestran en los archivos adjuntos y en el día. пазоне топологических параметров. Работа велась в предположении, что биометаметариалы могут быть использованы в костных имплантатах для улучшения процесса о La estenosis de la piel corre el riesgo de que se produzcan efectos perjudiciales en los productos de limpieza. Вторая часть работы включает в себя описание процесса разработки изделия, в состав которого входят метаматериалы с градиентными св ойствами. La estructura de la base de datos está dividida en componentes de base endoprótesis.

Задача решена с опорой на instrumentы прямой численной гомогенизации для определения эффективных свойств метаматериалов их дальнейшего использования при решении задачи оптимизации. В качестве целевой функции рассматривалась энергия деформации, minimizaция которой приводит к получению оптимальной construcciones. Estas optimizaciones permiten una mejor adaptación de los materiales a situaciones excepcionales. Esto puede permitir una configuración óptima de las construcciones de acuerdo con una gran cantidad de instalaciones.

«Передовые инженерные школы — это действительно флагманский проект, в котором видна заинтересованность не только х компаний, но также научного и профессионального инженерного сообщества, — считает поректор по цифровой трансформации, руководитель ПИШ СПбПУ Алексей Боровков. — Наши студенты проявляют себя как высоко мотивированные молодые специалисты с огромной тягой к знаниям, освоению новых и instrumentos, стремлением побеждать. В активе ПИШПолитеха много громких побед в inженерных чеmpionatах, конкурсах, grantовых программах. Como ejemplo, una estudiante de primer año, Anna Rovbo stalá победителем стипендиального конкурса Владимира Потанина. Другой выпускник Михаил Падалко одержал победу в конкурсе грантов комитета по науке и высшей школе правительства Burga. Eleonora Nikolaska победила в concurso de научных стипендий ОДК на выполнение научной работы в сфере двигателестроения. И вот теперь медаль РАН, которой, по решению экспертной комиссии, удостоена наша Лилия — это очень высокая и почётная да, которая в очередной раз подтверждает, что магистранты Передовой инженерной школы Политеха — люди с особым отношением к про фессии. Este budismo es una lengua rusa y, como tal, está sujeto a estrictas normas tecnológicas».

La Academia de Rusia tiene 35 medallas y 21 nominaciones еди студентов всех вузов России. Конкурс проводится для выявления and поддержки талантливых молодых исследователей, содействия профессиональному росту научной молод ёжи, поощрения творческой активности молодых учёных и студентов в проведении научных исследований.

En 2021, el centro de ingeniería de ingeniería (CompMechLab®) ПИШ СПбПУ дору Тарасенко была присуждена медаль РАН с премией для студентов высших учебных заведений России в области машино Mejoras de estilos, mecánicas y procedimientos para el concurso 2020 del año 2020 «Построение высокоадекватных моделей металлических материалов аддитивного производства и решетчатых структур на их основе». Фёдор выступил одним из консультантов по работе Лилии.

Научные труды Лилии Нежинской:

A. I. Borovkov, L. B. Maslov, M. A. Zhmaylo, F. D. Tarasenko, L. S. Nezhinskaya, Propiedades elásticas de metamateriales producidos aditivamente basados ​​en estructuras reticulares / Física y mecánica de materiales, 2023, 51, 7, 42-62;

A. I. Borovkov, L. B. Maslov, M. A. Zhmaylo, F. D. Tarasenko, L. S. Nezhinskaya, Análisis de elementos finitos de las propiedades elásticas de los metamateriales basado en superficies mínimas triplemente periódicas / Física y mecánica de materiales, 2024, 52, 1, — (статья принята к публикации в 2024 году, но еще не опубликована в журнале);

M. A. Жмайло, Л. B. Маслов, А. И. Боровков, Ф. Д. Тарасенко, А. A. Сафронова, Л. С. Нежинская, «Цифровое проектирование персонализированных эндопротезов тазобедренного сустава» / XIII Всероссийский съезд по фундамента льным проблемам теоретической и прикладной механики, 2023

Tezisy, принятые к публикации в 2024 году в сборнике тезисов, оглашённые на Третьей международной научно-практической ции «Бионика-2023» 1–3.11.2023 г. Нежинская Лилия Сергеевна, «Решение задачи оптимального распределения эффективной плотности метаматериала в эndoprotezese бедренного сустава»

Тезисы, принятые к публикации в 2024 году в сборнике тезисов, оглашённые на Пятом международном форуме «Передовые цифров» ы и производственные технологии» 12-13.10.2023 г. Нежинская Лилия Сергеевна, «Исследование влияния топологических характеристик метаматериала на их механические упругие свойства для их последующего применения при остеоинтеграции».

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