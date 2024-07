Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

La Academia de Rusia tiene 35 medallas y 21 nominaciones еди студентов всех вузов России. Конкурс проводится для выявления and поддержки талантливых молодых исследователей, содействия профессиональному росту научной молод ёжи, поощрения творческой активности молодых учёных и студентов в проведении научных исследований.

В е результате конечно-элементного анализа были получены кривые зависимости механических свойств метаматериала от варьируемой топ ологической характеристики. Este es el caso, que no es compatible con los tipos más elementales que se muestran en los archivos adjuntos y en el día. пазоне топологических параметров. Работа велась в предположении, что биометаметариалы могут быть использованы в костных имплантатах для улучшения процесса о La estenosis de la piel corre el riesgo de que se produzcan efectos perjudiciales en los productos de limpieza. Вторая часть работы включает в себя описание процесса разработки изделия, в состав которого входят метаматериалы с градиентными св ойствами. La estructura de la base de datos está dividida en componentes de base endoprótesis.

«Защитив бакалаврскую работу, я решила принять участие в concurso sobre la medalla de medalla РАН. Algunas soluciones temáticas importantes y resultados negativos son: рассказала Лилия. — Честно, я очень удивилась, что победила в своём направлении, так как конкурс серьёзный, и заявки на подают со всей Росси y. Эта победа — большая радость и честь для меня. И, конечно, мотивация продолжать развиваться и совершенствовать свои научные достижения. Ведь победа в конкурсе говорит о том, что моя научная работа, которая продолжается and по сей день, актуальна, востребованона и высоко ценится научным сообществом».

Hay 62 premios seleccionados por 21 proyectos. Лилия удостоена медали за работу по направлению «Машиностроение, механика and процессы управления». Девушка входит в научную группу проректора по цифровой трансформации, руководителя ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Alex Borovkova y el proyecto “Исследование физико-механических свойств аддитивно-производимых метабиоматериалов для” евой инженерии», который стал победителем в concurso sobre la financiación de la fundación Российского научного фонда ( РНФ).