«Роснефть» опубликовала «Отчет в области устойчивого развития» по итогам 2023 года

Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» утвердил Отчет в области устойчивого развития по итогам деятельности Компании за 2023 год.

Отчет представляет достижения и ключевые события ПАО «НК «Роснефть» в области устойчивого развития за год. В документе отражен вклад Компании в достижение целей ООН в области устойчивого развития, а также вклад в развитие национальных проектов Российской Федерации.

«Роснефть» является одним из лидеров внедрения инновационных разработок в добывающем секторе страны. В рамках программы инновационного развития Компания активно инвестирует в исследования и разработку собственных технологий, создавая инновационные продукты и решения, которые способствуют укреплению технологического суверенитета России.

Сегодня линейка наукоемкого программного обеспечения «Роснефти» включает 24 программных продукта. В 2023 году выполнялось внедрение и тиражирование 58 новых технологий, было заключено более 100 лицензионных и сублицензионных договоров на передачу программного обеспечения. По итогам 2023 года Компании принадлежат 1027 патентов, а совокупный экономический эффект от внедрения разработанных технологий за последние три года превысил 40 млрд руб.

В 2023 году «Роснефть» продолжила следовать целям стратегии «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход». За отчетный период Компания достигла сокращения абсолютных выбросов парниковых газов Охвата 1 и 2 почти на 5 % (относительного 2020 г. – базового года стратегии). Площадь загрязненных земель «исторического наследия» с 2022 года сокращена на 11 %.

Помимо этого, на добывающих активах Компании в 2023 году было завершено строительство 12 объектов по рациональному использованию попутного нефтяного газа, кроме этого, комплексная программа мониторинга источников эмиссии метана охватила более 800 объектов на 27 предприятиях. В 2023 году завершился подготовительный этап самого масштабного в мире лесоклиматического проекта, который обеспечит поглощение углерода объемом 10 млн тонн СО2-эквивалента.

«Роснефть» оказывает содействие социально-экономическому развитию регионов присутствия: реализуются инфраструктурные проекты с высокой социальной значимостью. «Роснефть», обладая крупнейшей сетью АЗС в России, поддерживает развитие внутреннего туризма. Компания реализует целый ряд мероприятий, нацеленных на создание наиболее комфортных условий для автопутешественников. В партнерстве с сервисом планирования путешествий по стране RUSSPASS «Роснефть» запустила информационно-сервисную платформу для автопутешественников «Горизонты России: Поехали с нами!». Также Компания заключила ряд соглашений с субъектами Российской Федерации о сотрудничестве, которые направлены на продвижение туристического потенциала регионов.

Успехи «Роснефти» в области устойчивого развития стабильно подтверждаются высокой оценкой экспертного и инвестиционного сообщества. В 2023 году Компания вошла в Индекс МосБиржи – RAEX «ESG сбалансированный», а также вновь вошла в Индекс МосБиржи – РСПП Ответственность и открытость и Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития. Также «Роснефть» стала лучшей российской нефтегазовой компанией в международном рейтинге World Benchmarking Alliance в области устойчивого развития, раз в два года оценивающем вклад 100 крупнейших компаний мира в достижение целей ООН в области устойчивого развития.

Полученные достижения являются результатами слаженно реализуемых Компанией инициатив и программ в ключевых аспектах устойчивого развития – экологии, социума и корпоративного управления.

Справка: Отчет в области устойчивого развития адресован акционерам, инвесторам, представителям органов государственной и муниципальной власти, работникам, партнерам и клиентам, общественным и экологическим организациям, научным и учебным заведениям, широкому кругу представителей российской и международной общественности. Отчет в области устойчивого развития за 2023 год подготовлен в соответствии с международными стандартами Глобальной инициативы по отчетности в области устойчивого развития GRI 2021, что обеспечило комплексное раскрытие информации по экономическим, экологическим и социальным аспектам деятельности Компании с учетом специфики нефтегазовой отрасли и интересов заинтересованных сторон. Полнота и достоверность существенных показателей деятельности, включенных в Отчет, подтверждаются независимой проверкой, проведенной ведущим российским аудитором − компанией Б1.

11 июля 2024 г

