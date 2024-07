Правительство утвердило положение, регламентирующее работу государственной единой облачной платформы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Постановление от 10 июля 2024 года №929

С 1 января 2025 года в России будет запущена в эксплуатацию государственная единая облачная платформа (гособлако). Положение, регламентирующее её работу, утверждено постановлением, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Гособлако станет единым комплексом для размещения и работы информационных систем и ресурсов различных министерств и ведомств, государственных внебюджетных фондов, публично-правовых компаний, а также социально ориентированных некоммерческих организаций. Его пользователи смогут безопасно хранить необходимые данные. Для операций будут использоваться российские программные продукты и оборудование, соответствующие требованиям в области импортозамещения.

В целом работа в гособлаке позволит органам государственной власти и другим организациям госсектора оптимизировать затраты и упростит межведомственное взаимодействие, что в свою очередь повысит эффективность оказания госуслуг.

Отработка систем гособлака проводилась в рамках эксперимента, который начался в августе 2019 года и закончится 31 декабря 2024 года. За прошедшее время была проведена апробация работы более 100 информационных систем и ресурсов 40 различных министерств и ведомств, среди которых Социальный фонд России, Минздрав, Минтранс, Минстрой, Минприроды, Рослесхоз, Росреестр, Росмолодёжь, ФМБА.

Создание государственной единой облачной платформы идёт в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление».

