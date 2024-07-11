Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Publicación del 10 de julio de 2024 №929

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Publicación del 10 de julio de 2024 №929

El 1 de enero de 2025, el programa de instalación en Rusia se realizó en una plataforma de educación local (гособлако). Положение, регламентирующее её работу, утверждено постановлением, которое подписал Председатель Правительства Михаил стин.

Гособлако станет единым комплексом для размещения и работы информационных систем и ресурсов различных minистерств и ведомств, дарственных внебюджетных фондов, публично-правовых компаний, а также социально ориентированных некоммерческих. Его пользователи смогут безопасно хранить необходимые данные. Para la implementación de programas operativos y productos de programas rusos, se pueden importar tres unidades щения.

В целом работа в гособлаке позволит органам государственной власти и другим организациям госсектора оптимизировать затраты и упрост ит межведомственное взаимодействие, что в свою очередь повысит эффективность оказания госуслуг.

Отработка систем гособлака проводилась в рамках эксперимента, который начался в августе 2019 года и закончится 31 de diciembre de 2024 . За прошедшее время была проведена апробация работы более 100 и формационных систем and 40 различных ministerstв ств, среди которых Социальный фонд России, Минздрав, Минтранс, Минстрой, Минприроды, Рослесхоз, Росреестр, , ФМБА.

Создание государственной единой облачной платформы идёт в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление».

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