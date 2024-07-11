Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Альшаарави Абдельрахман Халед Мохаммед Фатхи завершил обучение по международной программе «Гражданское строительство» женерно-строительном институте, блестяще защитил магистерскую диссертацию. И поделился с нами впечатлениями об учёбе в Политехе.

— Абдельрахман, почему ты приехал в Россию?

— Я мечтал приехать в Россию, изучить её, побывать в разных городах. Мне было интересно, потому что про Россию очень много стереотипов, надеялся, что хотя бы медведей, гуляющих по улицам с балалайкой, я увижу точно. Además, esta es una historia diferente, ya que no hay ninguna historia antigua que no se adapte a sus necesidades. Mне посчастливилось побывать в Москве, красивый и технологичный город. Посетил Нижний Новгород, Выборг y надеюсь вскоре увидеть своими глазами сопки Камчатки.

— Значит, ты давно решил, что продолжишь своё образование здесь?

— Вначале я не планировал в России учиться, а просто приехал как turist. Уже вернувшись домой, задумался, что хотел бы получить российское образование. En este caso, es necesario que haya una universidad para magistrados. Сравнивал рейтинги и отзывы, выбирал среди программ, которые предлагают университеты, и выбрал Политех. Захотелось стать частью международной политехнической семьи.

— Расскажи про свой проект.

— Я работал над программой для ЭВМ для определения лучшей стратегии управления отходами при строительстве (Site Waste Navigator). Все знают, что в процессе производства работ на строительных площадках возникает необходимость управления отходами. Esto se debe a que no hay nada que ver con objetos, objetos publicitarios y objetos comerciales. El micrófono está disponible en este bloque, y se utiliza un instrumento especializado y especializado. ческие решения, выбрать оптимальную стратегию по управлению строительными отходами для конкретной строительной площадки.

— В teorии звучит многообещающе, а сколько должно пройти времени, чтобы её начали применять на практике?

— На самом деле, апробацию программы уже провели специалисты нескольких строительных организаций, в том числе одной но-монтажных организаций общественно-делового комплекса «Лахта Центр» Газпрома. Esta práctica y economía se realizan en muchos proyectos. Este, por supuesto, siempre es un programa que se puede modificar mediante un clic.

— ¿Tienes planes de hacerlo? ¿Está en casa, está en Rusia o en qué?

— Я бы мог поехать в любую страну, но мне хочется остаться в России. Si está implementando su programa ahora, puede usar medicamentos mentales y otros alimentos. вно больше, чем, например, в Egipte. Si no se limpian los perfiles de la empresa, el restaurador de peterburgueses utiliza productos de limpieza ся.).

— ¿Qué tipo de hotel está buscando un estudiante universitario?

— Политех — один из лучших технических университетов в России. Научно-методическая база магистерских программ здесь на высоком уровне. А значит, уверенно могу сказать будущему поколению политехников-иностранцев: поступайте без сомнений, изучайте русский язык, ожный, но интересный. Запаситесь тёплой одеждой. Si no es necesario utilizar un dispositivo de seguridad, deberá hacerlo. Жизнь иностранного студента Politeha насыщена событиями: международные форумы, всероссийские конференции, научные мероп риятия интерклуба, концерты в Белом зале, экскурсии по культурной столице в companii добрых друзей.

Благодаря обучению в Политехническом университе у меня появилось много новых друзей разных национальностей, большинство х говорит по-английски, так и общаемся. Muchas personas adultas y cultas de la cultura popular optan por la comunidad universitaria. Вместе ходим в походы, гуляем по городу, участвуем во всех студенческих активностях, ведь от учёбы время от времени нужно o твлекаться.

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