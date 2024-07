Марат Хуснуллин: По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновляют подъезды к малым населённым пунктам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Участок дороги Семибратово-Вахрушево-Бакланово_Ново-Никольское-Семибратово, Ярославская область

В России продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В этом году в программу работ включено более 5 тыс. объектов. Отдельное внимание уделяется обновлению подъездов к сёлам, посёлкам и деревням, а также участков дорог, соединяющих их с райцентрами, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«По поручению Президента в рамках нового нацпроекта “Инфраструктура для жизни„ мы определяем 2 тыс. опорных населённых пунктов для их активного развития. В их число войдут как городские агломерации, так и малые населённые пункты. При этом для достижения наилучшего эффекта работа будет вестись комплексно. Могу сказать, что от состояния дорожно-транспортной сети напрямую зависит качество жизни людей. Она обеспечивает доступность социально значимых учреждений, таких как школы, детские сады, больницы. Кроме того, это стимул для экономического развития муниципалитета и повышения качества жизни в нём. Благодаря нацпроекту “Безопасные качественные дороги„ уделяем внимание обновлению дорог в том числе и малых населённых пунктов. Всего для достижения показателей национального проекта в этом году планируем привести к нормативам почти 18,7 тыс. км региональной и местной дорожной сети, куда в том числе входят сельские дороги», – сказал Марат Хуснуллин.

По данным Росстата, на 1 января 2024 года численность сельского населения в России составляет 36,62 миллиона человек.

«Сегодня в России более 145 тыс. сельских населённых пунктов, из них только 106 тыс. имеют связь по дорогам с твёрдым покрытием с сетью дорог общего пользования региона. Именно поэтому одно из ключевых направлений нашей деятельности – развитие дорог на селе. Главным инструментом этой работы является государственная программа “Комплексное развитие сельских территорий„. В этом году благодаря ей введут в эксплуатацию 192 дорожных объекта», – отметил Министр транспорта Роман Старовойт.

По словам заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Игоря Костюченко, в 2024 году по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» введут в эксплуатацию 484 км дорог. «В целом в период с 2021 по 2023 год в рамках госпрограммы построили, реконструировали и отремонтировали 800 км сельских дорог», – сообщил Игорь Костюченко.

Работа по приведению к нормативам участков, проходящих по сельским территориям, ведётся и по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Так, в Вологодской области в этом году приведут к нормативам свыше 20 км таких дорог. Например, в Вологодском районе идёт ремонт на 8-километровом участке подъезда к посёлку Федотово. Дорожники уже устроили основание, выравнивающий и нижний слои нового асфальтобетонного покрытия. Позже здесь укрепят обочины, нанесут разметку, оборудуют автобусные остановки с автопавильонами, установят сигнальные столбики и барьерное ограждение.

В Ярославской области в этом году обновят порядка 20 км подъездных дорог к малым населённым пунктам. Среди завершённых объектов – 6,5 км трассы от Семибратова до деревни Вахрушево и села Ново-Никольское в Ростовском районе.

