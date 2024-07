Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Поликлиника в Академическом районе Екатеринбурга, Свердловская область Участок автодороги от ул. 40 лет Октября до ул. Центральной в Пензе, Пензенская область Предыдущая новость Следующая новость Поликлиника в Академическом районе Екатеринбурга, Свердловская область

Механизмы инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов помогают создавать комфортные условия для жизни граждан России. С 2022 года с привлечением средств ИБК и СКК введено 265 инфраструктурных объектов, которые позволили построить более 20 млн кв. м жилья и создать более 110 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Комплексное развитие инфраструктуры является для нас ключевой целью в повышении благополучия граждан. Важный вклад в этот результат вносят проекты по созданию в регионах социальной, коммунальной, дорожной, транспортной и другой инфраструктуры, которые финансируются за счёт ИБК и СКК. С 2022 года с помощью таких мер поддержки в 46 регионах введено уже 265 объектов. Среди них – школы, детские сады, поликлиники, дороги и объекты ЖКХ – то, что повышает качество жизни наших граждан. Более того, такие проекты становятся стимулом для дальнейшего развития территорий. Так, проекты за счёт ИБК и СКК поспособствовали вводу почти 20,6 млн кв. м жилья и созданию 112,8 тыс. рабочих мест. Кроме того, они привлекли в экономику почти 2 трлн рублей внебюджетных средств и 136 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что больше половины введённых объектов (152) – это инженерно-коммунальная инфраструктура, модернизация которой является одним из приоритетных направлений работы стройкомплекса страны.

По словам первого замминистра строительства и ЖКХ Александра Ломакина, с начала года благодаря средствам ИБК и СКК введено в эксплуатацию 11 объектов в 8 регионах: Владимирской, Воронежской, Тульской, Пензенской, Свердловской, Новосибирской областях, Еврейской автономной области и Республике Крым. «Для жителей построены поликлиники, инженерно-коммунальные сети, дороги. Мы видим, что эти инструменты стали востребованными механизмами по обновлению инфраструктуры всех направлений. Сейчас в стране строительный сезон в самом разгаре, поэтому большая часть объектов по этим направлениям будет введена в III и IV кварталах. В целом до конца года за счёт этих механизмов планируется завершить порядка 400 объектов», – сказал Александр Ломакин.

Генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов отметил, что благодаря механизмам ИБК и СКК граждане также получают новый общественный транспорт.

«За первое полугодие текущего года на средства инфраструктурных бюджетных кредитов поставлено 250 троллейбусов, автобусов и трамваев. А за всё время действия программы субъекты получили уже 1679 транспортных средств. Кроме того, за счёт средств СКК с 2023 года в муниципалитеты прибыло порядка 6 тыс. современных автобусов, из которых в первом полугодии – порядка 4,6 тыс. Таким образом, мы повысили комфорт пассажирских перевозок, а также поддержали отечественных производителей общественного транспорта. Мы видим, что бюджетные кредиты оказывают большой социально-экономический эффект. Работы активно продолжаются. Например, за счёт ИБК в настоящее время реализуется 412 проектов в 71 регионе», – сказал Ильшат Шагиахметов.

Механизмы ИБК и СКК входят в состав социально-экономической инициативы Правительства «Инфраструктурное меню». По линии ИБК между 83 регионами распределён 1 трлн рублей на создание и реализацию более 950 проектов в сферах инженерно-коммунальной, транспортной, социальной, дорожной, туристической инфраструктуры, инфраструктуры индустриальных парков и особых экономических зон. Кроме того, 79 субъектам были предоставлены СКК в размере 190 млрд рублей на создание и реализацию 567 объектов и мероприятий.

Куратором программ инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов выступает Минстрой, оператором – ППК «Фонд развития территорий».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI